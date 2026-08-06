Ускорява се спадът на водите в българския участък на Дунав

От падането на водите на Дунав се появиха множество малки и големи острова, които блокират корабоплаването.

Нивото на Дунав продължава рязко да спада.

Само за денонощие при Лом спадът е с 3 сантиметра и речното ниво вече е 14 сантиметра под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. От 30 юли до днес нивото при Лом се е понижило с 22 сантиметра. В района от водата се е показал голям остров, който разполовява реката на два ръкава и това затруднява корабоплаването.

Местните хора разказват пред БТА, че в последните години почти всяко лято през август нивото на реката спада и от водата се показват по-големи и по-малки острови. Някои рибари вадят от островите лигнитни въглища, сушат ги и през зимата отопляват с тях домовете си.

При Русе спадът на Дунав за деноношие е с 4 см, а от края на юли е паднала със 101 см спрямо условната нула.

Ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива. По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа не са регистрирани плавателни съдове, заседнали във или извън фарватера.

Румъния

В румънския участък на Дунав за днес е планирано потопяване на четири баржи, за да бъде увеличен дебитът при АЕЦ "Черна вода". Баржите са натоварени със скален материал. В понеделник военни взривиха скалата "Пържоая", за да увеличат водния поток към атомната централа, което по данни на "Румънски води" е повишило нивото на реката с 2 сантиметра във въпросния участък.

Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала, която се намира в югоизточния окръг Констанца и покрива около 20% от енергийното потребление на страната. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите.

Националният институт по хидрология и стопанисване на водите в Румъния съобщи днес, че дебитът на река Дунав при влизането му в страната (в участъка Базиаш) е достигнал най-ниското си ниво от 1985 г. насам със стойност 1400 кубически метра в секунда.

Румънското правителство прие днес План за подготовка за рискове в областта на електроенергията, който определя процедурите в случай на енергийна криза. Според тези процедури електропреносната компания "Транселектрика" ще може да уведомява големите потребители с 24-часово предизвестие, че предстои да бъде ограничено потреблението им и в определени ситуации ще може да уведомява някои компании, че ще бъдат изключени от системата. Домакинствата, болниците и други ключови институции няма да подлежат на подобни ограничения,

Унгария

Унгария търси съдействие от Словакия да получи "възможно най-голямото количество вода" от Дунав. Външният министър Анита Орбан е провела телефонен разговор със словашкия министър на околната среда Томаш Тараба, който е обещал да направи всичко възможно, въпреки факта, че Словакия също страда от суша.

„Унгария ще получи пълното количество вода, дължимо съгласно международните споразумения. Искам също да опровергая слуховете, че нашите съседи могат да бъдат виновни за ниските нива на река Дунав“, отбеляза унгарският външен министър.

Словения

Единствената атомна електроцентрала в Словения – АЕЦ "Кръшко" започва от днес поетапно намаление на мощността си заради продължаващите горещини и ниските водни нива в река Сава. Капацитетът на централата ще бъде намален с 20%.

Централата е съвместен проект на Словения и Хърватия. Единственият ѝ енергоблок е построен през 1983 г. от американската компания Westinghouse. Тя покрива 20% от енергийните нужди на Словения и около 16% от тези на Хърватия.

От централата подчертават, че ограничаването на производството на електроенергия е необходимо, за да не бъде превишена максимално допустимата температура на водата в река Сава. Съгласно екологичните изисквания средноденонощната температура на реката не трябва да надвишава 28 градуса, а затоплянето ѝ вследствие на работата на централата не може да бъде повече от 3 градуса.

Ръководството на АЕЦ "Кръшко" не изключва възможността мощността да бъде намалена още повече, ако горещото време се задържи.