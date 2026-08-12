Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Свищов остава без вода заради Дунав

Местната управа и МРРБ спешно предприемат мерки за водоснабдяване от нови източници

12 Авг. 2026Обновена
Илияна Кирилова

Ниските води на Дунав създадоха проблеми с водоснабдяването на редица селища край реката.

В Свищов подаването на вода към градската мрежа спада с бързи темпове поради критичното изчерпване на подземните запаси и ниските нива на вода в кладенците, които се захранват от терасата на Дунав. Редица селища в общината останаха без водоснабдяване и за тях бе обявено бедствено положение. 

За да се избегне критичната ситуация с намаляването на количеството вода в основите водоизточници, каквито са кладенците тип „Раней“ 1 и 2 (крайречни каптажи), община Свищов, заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ВиК „Йовковци“ – Велико Търново, са взели решение за спешна реконструкция на водопроводите от резервните водоизточници „Раней“ 3 и 4 и включването им към помпената станция във Вардим, съобщи кметът на Свищов Генчо Генчев. 

Според кмета въпрос на дни е градът да премине в режим на частично бедствено положение, ако сушата продължи. Той уточни, че трети и четвърти кладенец никога не са влизали в употреба, черпят вода от по-голяма дълбочина, където се очаква да има по-голямо количество подземни води.

Бедствено положение вече бе обявено за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджидимитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение с режим във водоподаването. За тези населени места ще се търсят средства за подмяна на водопроводите, които са изключително компрометирани и загубите на вода достигат 90 процента, подчерта Генчев.

За да се обезпечи населението с питейна вода, вчера кметът на Свищов отправи официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за спешното осигуряване и доставяне на бутилирана питейна вода за населението на засегнатите селища.

Местната управа отправи призив към всички жители и гости на общината за изключително разумно, спестяващо и отговорно използване на наличните водни ресурси до овладяване на кризата.

Нивото на Дунав продължава да спада

С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав при водомерен пост Русе за последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Така отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула.

В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.  Плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом е отседнал с помощта на друг кораб. Вчера в района на село Гомотарци, извън фарватера, е заседнал друг плавателен съд, който не пречи на корабоплаването.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дунав, пресъхване, водоснабдяване, Свищов

Още новини по темата

10 см делят нивото на Дунав от проблем с помпите на АЕЦ "Козлодуй"
11 Авг. 2026

Ускорява се спадът на водите в българския участък на Дунав

06 Авг. 2026

Инженерите и батериите спасиха България от сушата по Дунав
06 Авг. 2026

Нивото на Дунав падна на места до критичните 1.60 м
04 Авг. 2026

Румъния спасява АЕЦ с взривове в Дунав
03 Авг. 2026

Двата блока на АЕЦ "Козлодуй" работят и при ниски нива на Дунав
03 Авг. 2026

Нацистки кораб изплува заради сушата в Дунав
03 Авг. 2026

Круизен кораб заседна край Видин
28 Юли 2026

Комарите шетат по Дунав, след като нямаше пръскане
18 Юли 2026

Дунав пресъхва рекордно, а нашите власти мълчат

17 Юли 2026

Уникална зима: шест съда потънаха в Дунав до България
27 Март 2026

В Свищов почитат жертвите на земетресението от Вранча преди 49 г.
04 Март 2026

10 български общини ще участват в проекти край Дунав
04 Март 2026

Шумен остава без вода за неопределено време
16 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки