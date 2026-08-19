Пресъхналият Дунав блокира износа на зърно

Рекордно ниското ниво на река Дунав, което спря корабоплаването, блокира и износа на зърнена продукция. Най-пострадали са зърнопроизводителите от Северозапада.

Видински зърнопроизводители се оплакаха, че произведеното тази година зърно стои в складовете, а част от него е по площадките на открито, защото няма къде да бъде прибрано. То не може да се натовари на кораби, откакто водите на Дунав паднаха до необичайно ниски нива.

Земеделският производител от село Рупци Николай Найденов, който разполага с около 1800 тона пшеница в наличност, разказа пред Нова тв, че вече продал около 500 тона, но те не може да бъдат извозени от складовете, а това затруднява и прибирането на следващата реколта.

Предстои прибирането на новата реколта пролетни култури, като слънчоглед и царевица, но няма свободни складове за тях. Тази ситуация ще принуди стопаните да продават продукцията си директно от полето на много по-ниски цени.

Друг вариант е да се ползват складови помещения под наем, където да съхраняват стоката, надявайки се изкупните цени през есента и пролетта да се повишат.

"В момента единствената алтернатива за извозване на стоката е товаренето на вагони и ползване на автотранспорт", казва председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски. Цената на автотранспорта е между 40 и 50 евро на тон до Черноморско пристанище. "Влаковите композиции са по-евтин вариант, но през последните 30 години жп превозът на зърно е напълно замряла и почти всички товарища и разтоварища са унищожени", поясни председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите.

Земеделците отчитат, че транспортът с шлепове по Дунав до пристанищата в Констанца или Бургас е по-бърз и рентабилен за тях. Цените за този транспорт обаче се вдигат, като очакванията са превозът с шлепове да се оскъпи с 20-30 евро за тон.

Затова от Видинския съюз на зърнопроизводителите ще искат държавата да помогне при тази екстрена ситуация, като поеме част от разходите за транспорта при доставянето на продукцията до търговците на морето. Друго предложение е навременно изплащане на субсидиите еднократно, за да имат възможност производителите да закупят семена и торове на по-ниски цени за есенната кампания.

През последните 24 часа Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав отчита застой на реката при Русе, Ново село и Никопол.

При останалите водомерни постове е отчетено понижение от 1 до 3 см. По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.