Дунав се вдигна със 7 см при Лом

Нивото на река Дунав се вдига в почти целия български участък през последните 24 часа. Добрата новина дойде от наблюденията, извършвани от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е повишението при водомерен пост Лом - със 7 см. При Видин то е с 4 см. При Ново село и Оряхово покачването е с 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1 см. При Свищов има застой, а по на изток, при Силистра, е отчетено минимално понижение с 2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.