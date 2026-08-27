Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дунав се вдигна със 7 см при Лом

Днес, 10:51
FB/Apele Române

Нивото на река Дунав се вдига в почти целия български участък през последните 24 часа. Добрата новина дойде от наблюденията, извършвани от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е повишението при водомерен пост Лом -  със 7 см. При Видин то е с 4 см. При Ново село и Оряхово покачването е с 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1 см. При Свищов има застой, а по на изток, при Силистра, е отчетено минимално понижение с 2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дунав

Още новини по темата

АЕЦ "Козлодуй" свали още мощността на V блок

26 Авг. 2026

Дунав спадна сериозно край Свищов и Лом
26 Авг. 2026

Ще спасяваме АЕЦ "Козлодуй" по унгарски - с дига

24 Авг. 2026

Нивото на Дунав леко се повиши
23 Авг. 2026

След мамута търсачите в Дунав откриха и бизон

22 Авг. 2026

Мощността на АЕЦ "Козлодуй" е намалена с 6%
21 Авг. 2026

Пресъхналият Дунав блокира износа на зърно
19 Авг. 2026

Свищов остава без вода заради Дунав
12 Авг. 2026

10 см делят нивото на Дунав от проблем с помпите на АЕЦ "Козлодуй"
11 Авг. 2026

Ускорява се спадът на водите в българския участък на Дунав

06 Авг. 2026

Инженерите и батериите спасиха България от сушата по Дунав
06 Авг. 2026

Нивото на Дунав падна на места до критичните 1.60 м
04 Авг. 2026

Румъния спасява АЕЦ с взривове в Дунав
03 Авг. 2026

Двата блока на АЕЦ "Козлодуй" работят и при ниски нива на Дунав
03 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки