БГНЕС архив Според бившия шеф на централата проф. Георги Касчиев става дума за "небрежност, липса на действия и на контрол".

Само два дни след като беше пуснат след планов годишен ремонт, в Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" беше установена техническа неизправност и мощността на реактора отново беше намалена. Към 12:00 ч. днес мощността е достигнала 79% и продължава да се увеличава, съобщиха от Министерството на енергетиката, като увериха, че инцидентът "няма отношение към ядрената безопасност на централата".

"На 19 ноември в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно бе намалена мощността на Шести блок. След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността. В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до неизправността", посочват от министерството.

От Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) обясниха, че се изключила циркулационна помпа и че "няма нарушаване на пределите и условията за безопасна експлоатация на блока".

"На 19 ноември 2026 г. Шести блок работи на мощност 98,4%. В 17:14 ч. изключва втора циркулационна помпа вследствие на задействане на технологична защита по висока температура на подаваното масло към лагерите на помпата. В съответствие със съществуващите автоматични алгоритми за защита на блока, мощността е намалена до 60,2%", обясняват от АЯР.

Установено е, че температурата на маслото е висока заради намаленото количество охлаждаща вода.

"Разходът на охлаждаща вода е възстановен и в 18:30 ч. е започнато разтоварване на блока до 30% с цел включване на главната циркулационна помпа, в съответствие с изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация", обясниха още от АЯР.

СЪМНЕНИЯ ЗА НЕКОМПТЕНТНОСТ

Различно мнение изрази ядреният експерт проф. Георги Касчиев, - бивш председател на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй" и бивш председател на АЯР. Според Касчиев, махнат внезапно като шеф на Съвета на директорите това лято, става дума за "небрежност, липса на действия и на контрол".

В публикация в личния си профил във "Фейсбук" ядреният експерт написа:

"По моя информация поради небрежност ключова задвижка от системата на охлаждаща вода е била оставена полуотворена, което ограничава разхода. В процеса на пуска на блока към тази система се включват още потребители и започват да се появяват проблеми. Те са докладвани на ръководството, но мерки не са взети. И когато потребителите стават много, разходът на охлаждаща вода към системата на главните циркулационни помпи спада. За щастие изключва само една помпа. И така - небрежност, липса на действия и на контрол. Толкова за голямата компетентност."