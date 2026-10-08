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В АЕЦ "Козлодуй" остава да работи само пети блок

Шести спира за планов ремонт, обявиха от централата

Днес, 07:53
Шести блок ще бъде в ремонт до края на ноември.
АЕЦ
Шести блок ще бъде в ремонт до края на ноември.

На 8 октомври шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде изключен напълно от мрежата, а причината е, че започва годишен планов ремонт, съобщиха от централата. Новината идва, след като на 6 октомври бе обявено, че ще бъде намалена с около 90 мегавата мощността и на двата блока - заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав.

Изключването на шести блок от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централното диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” след предварително подадено заявление, обясняват от АЕЦ "Козлодуй".

Годишната ремонтна програма включва пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията. Успоредно с това ще бъдат реализирани планираните мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Планира се ремонтът на блока да продължи до края на ноември.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата. 

 

Реката

Прогнозите показват, че спадът на Дунав се очаква да продължи. При задълбочаване на хидроложката обстановка, съгласно действащите процедури, може да бъдат въведени и допълнителни мерки, казаха от централата на 6 октомври.

Добрата новина е, че според метеоролозите в идните дни се очакват сериозни валежи в държавите по горното течение на Дунав. 

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