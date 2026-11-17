Американската компания SpaceX проявява сериозен интерес България да стане неин регионален комуникационен център. Сред обсъжданите възможности са изграждането на наземни станции за сателитната система Starlink, съоръжения за поддържането ѝ, както и развитието на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Това стана ясно след среща на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с представители на компанията, които са на посещение у нас.

Интересът на SpaceX е конкретен резултат от бизнес мисията във Вашингтон през октомври, водена от Пулев, посочват от икономическото министерство.

Представителите на SpaceX са заявили интерес не само към разширяване на инвестиционното си присъствие в България, но и към по-тясно сътрудничество с местни компании. Обсъдени са възможностите за изграждане на инфраструктура за сателитни комуникации, включително наземни станции и необходимите съоръжения за работата на Starlink.

"Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие", е заявил Пулев пред представителите на бизнеса.

Вицеприемиерът е отчел пред Starlink и двойния ръст на преките чуждестранни инвестиции в България през първите 8 месеца на 2026 г., които достигат 3,83 млрд. евро. "Това е увеличение със 100,5% спрямо същия период на миналата година. Одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг също са нараснали - с 65% на годишна база. Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", е посочил вицепремиерът.

Именно с комуникационно оборудване на Starlink в началото на октомври у нас се случи инцидент - в секретен обект около София бяха подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink - комуникационната система на SpaceX. За инцидента бяха обвинени двама граждани с германски паспорти, които се издирват с европейска заповед за арест.

Възможно е днешните разговори с представители на SpaceX да са свързани и с обявените от Пулев големи международни инвеститори, които е на път да привлече страната ни. В понеделник вицепремиерът многозначително обяви, че страната ни е в преговори с няколко големи международни инвеститора, които ще преобразят българската икономика, но не даде повече подробности. По-късно в интервю пред Нова тв той загатна, че правителството е в напреднали преговори с международни гиганти от автомобилния сектор, така че в България да се произвеждат цели автомобили, а не само отделни компоненти.