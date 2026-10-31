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Вицепремиерът Пулев се закани с "мултимилионни глоби" на търговските вериги

Санкциите може да достигнат 10% от оборота, заяви икономическият министър

Днес, 14:07
Министърът на икономиката и вицепремиер Александър Пулев в студиото на БНТ.
БНТ стопкадър
Министърът на икономиката и вицепремиер Александър Пулев в студиото на БНТ.

Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала "редица производства", по които се очакват решения и евентуални финансови санкции. Това съобщи пред БНТ вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, като по думите му търговските вериги са застрашени от "мултимилионни глоби", които може да достигнат 10% от оборота им.

"Държавата работи съвместно с парламента и регулаторните органи срещу ценовия натиск, който е не само български, но и регионален и световен проблем. Дефинирани са 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система", каза Пулев.

Той коментира и дейността на КЗП, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

По думите на министъра, проверки извършва и БАБХ. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

Министърът уточни, че проверките на КЗК пък засягат "не само отношенията с потребителите, но и тези между търговските вериги и производителите".

"И, доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността", посочи Пулев.

Той заяви, че търговските вериги са "естествен съюзник на правителството, ако спазват правилата". Така вицепремиерът отговори на въпрос дали отношенията между държавата и големите търговци не са се превърнали във война.

 

ЗА ВОЙНАТА

Александър Пулев коментира и темата с ударите срещу търговски кораби в Черно море и възможните последици за българската икономика. По отношение на доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас икономическият министър заяви, че към момента няма отказани доставки или застраховки на танкери:

"Към настоящия момент, имах разговори и с особения търговски управител, нямаме нито една отказана доставка на суров петрол. Нямаме нито един отказан танкер, който да бъде застрахован, за да може да дойде до рафинерията, за да може да бъде обработен в рафинирани продукти."

Вицепремиерът категорично заяви, че няма проблем с доставките на суров петрол за България: "Категорично. Засега проблем няма. Нямаме отказана нито една доставка. Няма отказана нито една застрахователна компания, която да застрахова товара в дългия си преход, за да достигне до бреговете на Бургас. Проблем с доставката на сурови продукти за България няма."

Пулев коментира и темата с цените на горивата и възможните компенсации: "Ние от една страна искаме да помогнем на най-уязвимите хора и прослойки на нашето население, пенсионери, различни групи. От друга страна искаме да помогнем на така наречените работещи бедни и ние го направихме категорично, като премахнахме акциза за ставката на пропан-бутана. Съответно искаме да помогнем на всички, но от друга гледна точка имаме много сериозни ограничения във фиска."

Той заяви още, че според него в момента България поддържа "най-ниските цени на горивата в Европейския съюз". Пулев коментира и работата на рафинерията в Бургас, като посочи, че тя натрупва буфери, които да ѝ позволят да продължи да работи при евентуално ново поскъпване на суровия петрол.

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