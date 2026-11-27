Тамаш Хак-Ковач се оттегля от поста главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Банка ДСК в края на годината. 56-годишният унгарец ще продължи професионалния си път в друг сектор в родината си, съобщи банката на официалния си сайт.

В съобщението се посочва, че от 1 януари до назначаването на нов главен изпълнителен директор и след преминаването на необходимите регулаторни процедури банката ще бъде ръководена временно от Славейко Славейков. В момента той е член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно“.

Тамаш Хак-Ковач е начело на ДСК през последните 6 години. Под негово ръководство банката е ускорила дигитализацията си, обновила е корпоративната си култура и е затвърдила позицията си на българския пазар.

От OTP Group, част от която е ДСК, изразяват признателност за приноса на Хак-Ковач и му благодарят за неговото лидерство и отдаденост. Групата заявява също така, че остава ангажирана с бъдещото развитие на банката и ще продължи да надгражда постигнатото през последните години, допълват от финансовата институция.