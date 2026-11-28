Депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев съобщи днес пред "Нова нюз", че ако рафинерията "Лукойл Нефтохим" е била на загуба през 2025 г., то тази година вече е на печалба и ще плати 45 млн. евро данъци.

По-рано тази година наскоро назначеният от новата власт особен управител на дружествата на "Лукойл" у нас Евгени Симеонов обяви, че през 2025 г. бургаската рафинерия е излязла на загуба от 200 млн. евро, че сега работи с много изтънен марж и че все пак тази година ще излезе на плюс. Все още се очаква обещаният от него анализ за състоянието на рафинерията и другите дружества в групата на "Лукойл" - финансово състояние, наличности на суровини, подписани договори.

Твърденията на Кутев и на Симеонов обаче противоречат на информация, съобщена преди дни от зам.-министъра на финансите Людмила Петкова. Тези дни в бюджетната комисия в Народно събрание Петкова, запитана защо "Лукойл Нефтохим" е изключен от обхвата на данък "свръхпечалба", който се въвежда еднократно през 2027 г., отговори категорично: "Защото е на загуба".

"Данните" са доста объркани, защото говорителите по темата ту визират групата фирми на руската "Лукойл" у нас, ту имат предвид конкретно бургаската рафинерия.

Темата за печалбите, които "Лукойл Нефтохим" прави от скока на цените на горивата през тази година, се поставя редовно от политици и икономически анализатори. През август данни на Евростат показаха, че България е държавата с най-значителното поскъпване на горивата в ЕС въпреки че има собствена рафинерия - при среден ръст на цените за ЕС от 26% на годишна база, у нас те поскъпнаха с почти 35%.

Част от анализаторите смятат, че компанията-собственик "Литаско" изсмуква печалбата на бургаската рафинерия, като й доставя все по-скъп суров петрол и затова тя е принудена да вдига крайните цени. От Центъра за изследване на демокрацията акцентират на друго - че рафинерията се възползва от тежката пазарна конюнктура на световните пазари и печели значително от високите цени на горивата, които поддържа.

"През тази година "Лукойл" може да достигне икономическа печалба от около два милиарда евро", показва анализ на ЦИД. "Трябва да се намери механизъм да се облага тази свръхпечалба, така че средствата да влизат в бюджета и да се преразпределят към уязвимите групи под формата на директни субсидии", коментира Мартин Владимиров от ЦИД.

През 2022 г. заради рязко повишение на енергоносителите Европейската комисия въведе т.нар. "солидарна вноска" за фирмите в секторите, свързани с нефт, природен газ, въглища и нефтопродукти - 33% данък върху свръхпечалбата. Българското правителство тогава също наложи това облагане, като събра 217 млн. лв. данък "свръхпечалба" през 2023 г., по-голямата част от които бяха платени от "Лукойл Нефтохим".