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Сделката със "сигурния" купувач на "Лукойл" пропадна

На сцената излиза US милиардерът Тод Боули с близкоизточни инвеститори

Днес, 13:33
Петролната рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" е сред ключовите европейски активи на руската компания
ЕПА/БГНЕС
Петролната рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" е сред ключовите европейски активи на руската компания

Американската инвестиционна компания "Карлайл" (Carlyle Group Inc.) обяви, че споразумението ѝ за закупуване на повечето чуждестранни активи на руската петролна компания „Лукойл“ е изтекло и фирмата повече не преследва тази сделка, съобщава "Блумбърг".

Договореностите, подписани през януари 2026 г. за придобиването на виенското дъщерно дружество LUKOIL International GmbH, са изтекли през лятото, а основната причина е, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ не е издала необходимото регулаторно одобрение за транзакцията в определения срок.

Иначе подготвяната сделка на стойност €20 млрд. бе получила получи зелена светлина от OFAC, но така и не се стигна до окончателно одобрение. Тя трябваше да обхване ключови европейски активи на руската компания, сред които и българската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ и търговската мрежа от бензиностанции „Лукойл България“, както и съпътстващите авиационни и бункерни дружества.

С прекратяването на ангажимента на Carlyle международното портфолио на „Лукойл“ отново се предлага на пазара.

Според източници на финансовите издания интерес към активите вече проявяват нови кандидати, включително консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули. Миналия месец "Файненшъл Таймс" съобщи, че милиардерът си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за да отправи оферта за международните активи на „Лукойл“.

"Ню Йорк Таймс" добавя още подробности. Според негови източници над 50% от акциите ще отидат при група близкоизточни инвеститори, включително свързани с кралското семейство на ОАЕ и двама братя милиардери, живущи в Катар. Те са партньори на американските преговарящи Стив Виткоф и Джаред Кушнер, както и на синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп. Правителството на САЩ, чрез Международната корпорация за финансиране на развитието (DFC), ще получи дял от около 15%, а Тод Боули, който финансира кампании на Тръмп, ще получи по-малък малцинствен дял.

Сделката е структурирана така, че Боули и правителството на САЩ все пак да контролират мнозинството от местата в съвета на директорите на компанията. 

Очаква се инвеститорската група да придобие от неруските собственици акции на „Лукойл“ с номинална стойност около $10 млрд., но със значителна отстъпка, след което САЩ веднага ще вдигнат санкциите от „Лукойл“, въведени през октомври 2025 г.

Според източниците на "НЙ Таймс" Владимир Путин все още не е одобрил окончателно сделката, като се счита, че чрез бизнес договорености руският президент опитва да предотврати засилването на натиска от САЩ върху Москва и да спечели време за продължаване на ударите срещу Украйна.

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ЛУКойл Нефтохим, ЛУКойл България

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