САЩ удължиха лиценза на „Лукойл“ в България с още 6 месеца

САЩ удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени трансакции с българските дружества на руската петролна компания „Лукойл“. Решението е обявено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите.

Новият общ лиценз № 130B позволява продължаването на определени операции, свързани с рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво.

Той заменя предишното разрешение, издадено през април, чийто срок изтича.

Удължаването на лиценза обхваща дружествата: "Лукойл България“ ЕООД; "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД; "Лукойл Авиейшън България“ ЕООД; "Лукойл Бункер България“ ЕООД.

България е изтъргувала престой на US самолети срещу дерогация за "Лукойл" България е изтъргувала престоя на американските военни самолети на летище "Васил Левски" в София срещу дерогация за "Лукойл Нефтохим". Това се разбра от интервю на доскорошния служебен министър на отбраната Атанас Запрянов по БНТ.

Българските власти обявиха, че предишното удължаване на лиценза е било сделка за даването на възможност на американски самолети цистерни да са на софийското летище. Сега не става ясно срещу какво е новото шестмесечно удължаване на генералния лиценз.

Новото удължаване бе обявено и с официално съобщение на българското министерство на икономиката.

Американските власти издадоха и общ лиценз № 128D, който разрешава определени трансакции с бензиностанции на „Лукойл“, разположени извън Русия. Изключенията не означават отмяна на санкциите срещу руската петролна компания. Те не обхващат трансакции с други санкционирани лица или дейности, които остават забранени съгласно американския санкционен режим.

Вашингтон наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.

Кабинетът сложи Евгени Симеонов за спецуправител на "Лукойл" Премиерът Румен Радев обяви, че Румен Спецов ще бъде освободен от ролята на особен търговски управител в дружествата на руската "Лукойл в България начело с бургаската рафинерия.

Междувременно продажбата на международните активи на руския петролен концерн все още не се случва. Американската инвестиционна компания "Карлайл Груп" (Carlyle Group) вече не води активни преговори за придобиването им, съобщи само реди дни Блумбърг, позовавайки се на позиция на дружеството.

Споразумението, постигнато в началото на годината, е изтекло през лятото. Според годишния отчет на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH) американската служба OFAC не е одобрила сделката от януари и срокът ѝ е изтекъл в края на юли

Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ нова инвеститорска група, оглавявана от американския милиардер Тод Боули, води преговори за придобиване на дял от чуждестранните активи на „Лукойл“. Изданието посочва, че по-голямата част от собствеността може да премине към инвеститори от Близкия изток, включително структури, свързани с управляващото семейство в Абу Даби, както и двама братя милиардери от Катар.

"Лукойл“ притежава активи в редица държави, включително дялове в европейски рафинерии, участия в петролни находища в Ирак и Казахстан и международна мрежа от бензиностанции.