Военният риск в Черно море качва цените на "Лукойл Нефтохим"

Войната в Черно море е една от причините за ценовия скок на дизела и бензина в България в последните месеци. Това обяви особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов. Застраховките на корабите, превозващи петрол през Черно море, са поскъпнали над 10 пъти - от 200 000 долара през пролетта до 2,5 млн. долара сега, посочи Симеонов в интервю за БНТ.

Основното предизвикателство е транспортът на суровината, след като заради военните действия и атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура Черно море е определено като зона с висок военен риск за застрахователния пазар.

Отделно разходите растат и заради повишените котировки на нефта, и защото на рафинерията в Бургас й се налага да работи с микс от различни сортове, най-вече от Казахстан, но петролът пътува и от по-далечни дестинации, обясни управителят. Той е категоричен - нито капка руски петрол не влиза в инсталациите в Бургас.

"Покупките на руски нефт са обект на тежки санкции, нарушенията могат да доведат до екстрадиране и съд в САЩ, нито аз, нито някой от колегите бихме си позволили подобно нещо", каза Симеонов. Той подчерта, че всяка доставка се проверява чрез проби, преди суровината да бъде разтоварена. И увери, че въпреки трудностите петролът на бургаската рафинерия е осигурен до началото на декември.

Наместникът на държавата в рафинерията обясни, че отпадането на ограниченията за износ на дизелово гориво е възможно най-доброто решение за всички. Няма никакъв риск за вътрешния пазар, който има нужда от 180-190 хиляди тона дизел месечно, а производството е 240-260 000 тона, тоест има излишъци, които спокойно могат да бъдат изнесени.

Съоръженията за производство на дизел работят при натоварване от около 88-90% от капацитета си, а складовете са запълнени. Ако няма възможност за износ на излишните количества, предприятието може да бъде принудено да намали преработката на петрол. Обратно, ако се натовари целият капацитет, производството на дизел може да нарасне до около 280 000 тона месечно, ще се увеличат и количествата бензин, авиогориво, втечнен нефтен газ, керосин и други продукти, които се получават при преработката на суровината, поясни Симеонов..