Данъчни инспектори откриха нарушения във всички проверени търговски обекти в коледните пазари в София.

В неделния ден служителите на НАП са посетили общо осем щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и коледния базар в ж.к. „Младост“, и навсякъде са открили опити за заобикаляне на законодателството.

Най-честото сред констатираните нарушения се оказа неиздаване на касова бележка – в три от проверените обекти. В два е установено разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата. В останалите коледни щандове е установено издаване на касови бележки без задължителните реквизити и без документи за регистрация на фискалното устройство.

За неиздаването на касова бележка и разминаване на сумите в касата и маркираните на фискалното устройство наказанието е „запечатване на обект“, посочват от НАП.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play .

Тазгодишните коледни базари в София предизвикаха остри дискусии в социалните мрежи заради цените на търговците. Потребители описаха шокиращи примери, според които София задминава по скъпотия коледните базари в редица европейски столици. Бяха посочени примери за порция пържени картофи от 9 евро, наденичка от над 6 евро, бургери за 14 евро и мекици за 10 евро, които се оказаха по-различни от традиционните, защото са гарнирани с крема сирене, колбас, кашкавал и зеленчуци.

Потребители се оплакаха, че на много от щандовете липсват табели с цените на предлаганите ястия и напитки, което води до неприятна изненада при плащане.