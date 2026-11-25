"Прогресивна България", която предизборно обещаваше да не вдига данъци и да води "предвидима" политика, успя да наложи извънреден данък за шест големи икономически сектора. Банки, телекоми, застрахователи, търговски вериги, обменни бюра, фирми за бързи кредити ще бъдат обложени с данък "свръхпечалба" догодина, гласува днес мнозинството в Народното събрание. Решението е окончателно и подлежи на обнародване в Държавен вестник.

Ставката ще е 33%. Данъкът за 2027 г. ще се изчисли, като се вземе предвид средната печалба на компанията за периода 2020–2025 г., умножена с 20%. Всичко над получената сума ще се смята за свръхпечалба и ще се обложи с 33% извънреден данък еднократно. Компаниите ще правят месечни авансови вноски догодина. Окончателният данък ще се декларира и плати до 30 юни 2028 г.

Въвеждането на този данък срещна огромни критики, вкл. от институции като БНБ и Европейската централна банка. Упреците бяха, че извънредното законодателство е порочна практика и че в крайна сметка тежестта на данък "свръхпечалба" вероятно ще се стовари на потребителите под формата на по-скъпи стоки и услуги.

И при предишните обсъждания, и на финалните дебати днес в Народното събрание опозицията така и не получи ясен отговор от управляващите защо и как са избрани точно тези шест сектора, а други суперпечелещи в момента предприятия - в енергетиката например, са пощадени.

След многократно повтаряне на този въпрос депутатът от ПБ рече - имаме анализ. Ако изобщо има анализ, той е апокрифен, репликираха от опозицията.

Колкото до суперпечалбите, които компании в енергетиката правят в момента заради скъпите горива и ток, управляващите чакали общо европейско решение и затова не били включили енергетиката в свръхоблагането. Поне така обясни депутатът от ПБ Константин Проданов.

Само "Възраждане" подкрепиха партията на Румен Радев. Избрани са сектори, които изнасят печалбите си извън България, адвокатства на ПБ Цончо Ганев. Не се разбра дали е чел апокрифа, или черпи от другаде данни.

Според Министерството на финансите извънредното облагане на шестте сектора ще донесе на бюджета допълнителни 800 млн. евро приходи. От опозицията обаче са убедени, че МФ силно е надценило ефекта от новия налог.