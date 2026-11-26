Управляващото мнозинство реши - от 1 януари ще бъде въведен данък за ваучерите за храна. Новият данъкът, който бе гласуван на второ четене в Народното събрание, ще е 7 процента. Има и утешителна новина - окончателният вариант на налога е по-мек от първоначалното предложение на Министерството на финансите. Досегашната стойност на ваучерите - 102.26 евро, ще остане необлагаема, но ако работодателят примерно реши да отпусне ваучери за 150 или 200 евро, тогава горницата над 102,26 евро ще бъде обложена със 7% данък. МФ дори искаше пълната сума на ваучера да се облага, но стана скандал и министър Гълъб Донев бързо се отказа от този вариант.

Макар и в по-лека версия, това е нов данък и нова данъчна тежест. Очаква се "мярката" да донесе допълнителни 55 млн. евро приходи в бюджета догодина.

Управляващите не се трогнаха от призивите на опозицията да не посягат на социални придобивки, каквито са ваучерите за храна. Ако се запази досегашният размер на ваучерите - 102.26 евро, данък няма да има. Ако работодателят реши да увеличи стойността на ваучера, и след данъка работникът ще получи повече, защити промяната Константин Проданов от "Прогресивна България".

"Засягате интересите на 1 млн. работещи българи", бе упрекът на Асен Василев, лидер на "Продължаваме промяната". До ваучерите ли опряхте, за да пълните бюджета, възмути се депутатът от "Да, България" Мартин Димитров.