Предприятията от военната ни индустрия отчитат влошаване на резултатите си тази година. През първото полугодие приходите от продажби на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) са се свили почти наполовина - от 257,6 на 135,5 млн. евро, а печалбата - 55 на 16 млн. евро. НИТИ - Казанлък рапортува за спад на приходите с 40% и за още по-голям срив на печалбата. Вървят и съкращения - от началото на годината вече са освободени над 1000 души, най-много в двете най-големи компании - частната "Арсенал" и държавните Вазовски заводи в Сопот.

Русенският портал "Анонс" съобщи, че завод "Дунарит" също се кани да съкращава служители поради липса на поръчки. С 90 души се е свил персоналът на Eмко" - друг от големите играчи в оръжейния сектор.

След нахлуването на Русия в Украйна износът на български боеприпаси и военна техника направи истински бум, но сега ситуацията е съвсем друга. Докато нашите заводи правят традиционни оръжия и боеприпаси, съвременните войни все повече залагат на дронове, радиоелектроника, интегрирани платформи.

Българската отбранителна промишленост е почти изцяло ориентирана към външни пазари, само 5% от производството й е за нуждите на българската армия. Отслабването на търсенето от основни външни пазари като Украйна директно удря обема на новите поръчки.

Накъде

В свой анализ Икономическият и социален съвет предупреждава, че без бърза технологична трансформация българските заводи могат да загубят традиционните си позиции и да останат в периферията на новата европейска отбранителна индустрия. Продължителното свиване на производството крие сериозни социално-икономически рискове за градове като Сопот, Карлово и Казанлък. В Долината на розите военните заводи са основен работодател.

"Липсват дългосрочно планиране и държавни поръчки за модернизация на Българската армия, които да компенсират отлива на външни клиенти", сочат* анализи на “Софийския форум за сигурност".

"И българската отбрана, и отбранителната индустрия имат нужда от модернизация, от нови технологии", коментира финансистът Владислав Панев, депутат от ДБ, в профила си във “Фейсбук”. "Разходите за отбрана, които трябва да правим така или иначе, е добре да бъдат насочени много повече към развойна дейност, така че парите да остават в България, да създават работни места и да продължим да бъдем важен износител", изтъква Панев.

Още проблеми

Нещата допълнително се влошават от враждебното отношение на правителството на Румен Радев към военната помощ за Украйна и колебанията за някои нови инвестиции в оръжейната индустрия. Договорките с мощния германски концерн "Райнметал" бяха прекратени - с оправданието, че били от "лошото наследство" и че трябвало всичко да се започне на чисто. Новият завод за барут в Смядово на фирма на собственика на "Емко" Емилиян Гебрев мина през много перипетии, преди наскоро МС даде одобрение за проекта. На последното си заседание пък правителството взе решение да обяви за стратегически важен обект мистериозния бъдещ завод в Бодрово, Хасковско, като не не стана ясно кой е инвеститорът там и какво ще произвежда.

Отделно фирми от сектора се оплакват от пречки и проблеми с различни министерства - като бавене на лицензи, и одобрения, провалени поръчки и др.

Случаят "Арсенал"

Казанлъшкият гигант е съкратил 848 работни места само за първите осем месеца на 2026 г., но това е свързано и с модернизация на предприятието. Наскоро беше открита нова производствена линия за нитроцелулоза, която е силно автоматизирана.

Освен това групата около "Арсенал" стана собственик на един от най-големите батерийни паркове в България след инвестиция от около 60 милиона евро.