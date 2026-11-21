Татяна Ким, директор на най-големия руски онлайн търговец на дребно Wildberries е подала оставка, съобщи БТА, като цитира Ройтерс. На нейно място вече е назначен Алексей Куликов за нов изпълнителен директор, показва справка във Фирмения регистър.

Компанията, ръководена от най-богатата жена в Русия, понесе загуби за милиарди след масирани украински атаки с дронове по складове. А преди дни ЕС включи Ким в новия списък със санкции срещу агресора Русия. За бизнесдамата това означава замразяване на нейни активи в страни от Евросъюза и забрани за пътуване и трансакции.

От Брюксел обясниха, че са Ким е санкционирана, тъй като Wildberries е един от най-големите данъкоплатци" в Русия и "функционира като мрежа за доставки за руските въоръжени сили, улеснявайки продажбата на стоки с военно предназначение и стоки с двойна употреба".

Компанията и Кремъл отричат.

Санкциите на ЕС срещу Ким няма да засегнат дейността на Wildberries, тъй като не притежава активи в ЕС и не развива бизнес там, твърдят от компанията.