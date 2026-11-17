Платформата "Бюджет на светло" бе представена днес от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заедно с представители на бизнеса и гражданския сектор.

Нова дигитална платформа - "Бюджет на светло", заработи от днес в помощ на всеки гражданин, който се интересува как се харчат публичните средства и колко струва дадена държавна политика.

Досега търсенето на подобна информация, която да показва каква част от бюджета отива за конкретни дейности, изискваше доста време, специализирани познания и преглеждане на множество документи, таблици и PDF файлове, публикувани на различни места. „Бюджет на светло“ събира бюджетната информация на едно място и я прави достъпна за всеки гражданин.

Платформата е създадена с една основна цел: всеки, независимо дали има експертиза в публичните финанси, да може сам да потърси информация и да си отговори на въпроса как се разпределят публичните средства.

Зад инициативата стоят Българската предприемаческа асоциация (BESCO), Институтът за пазарна икономика (ИПИ), Сдружение „Активни политики“ и Encorp.ai. Тя надгражда образователната инициатива „Бюджет на растежа“.

Инициативата получава и институционална подкрепа от Министерството на финансите и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, като платформата става част от портала СИГМА - Система за интегриран граждански мониторинг и анализ. Днес платформата бе представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заедно с представители на бизнеса и гражданския сектор.

„Искаме бюджетът да стане разбираем най-накрая. Технологиите могат да превърнат сложната финансова информация в достъпен инструмент за прозрачност и граждански контрол“, заяви министър Иван Василев.

Платформата позволява да се проследяват бюджетните мерки, капиталовите разходи, трансферите към общините и промяната в бюджетното салдо. Данните за изпълнението на бюджета се актуализират всеки месец.

Предвидена е възможност потребителите да изчисляват каква част от доходите им постъпва в държавния бюджет и за какво се използва. Пред журналисти бе направена демонстрация с брутна заплата от 1500 евро, като системата показа, че 33,50 евро месечно отиват за образование.

Друга функция позволява задаването на въпроси към бюджетните данни чрез изкуствен интелект. Кодът на проекта е отворен за принос от общността, а потребителите могат да изпращат и обратна връзка.