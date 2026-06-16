Кабинетът показа 193 000 договора на държавата

Обещаната от правителството нова система за прозрачност и контрол върху обществените поръчки СИГМА вече е функционална. Системата е базирана на изкуствен интелект и прави много по-лесна за ползване публичната информация за всички договори, възложени от публични възложители от 2020 г. насам. Към момента това са 193 000 договора, като ежедневно броят им нараства. Предстои системата да се надгражда с по-сложни функционалности, но от правителството обещават новите версии да се разработват бързо и без големи разходи.

СИГМА е достъпна на адрес https://sigma.midt.bg. В момента тя дава основно възможност за справки по четири вида търсения - справки по институции възложители, справки по компании , справки по договори и справки по парични потоци. И в момента съществуващата система за обществени поръчки ЦАИС предоставя възможност за справки, но агрегираната информация предлага само списъци с резултати, без допълнителни обобщения на данните. В СИГМА наличната информация предлага и обобщения, което улеснява анализа по ключови въпроси, които могат да са показателни за проблеми. Така например при проверка на точно определен изпълнител освен информация за всички сключени договори се появява автоматично обобщена информация каква част от тях в какъв вид процедури са подписани - дали открити или при пряко договаряне, при каква част от търговете фирмата е била единствен участник, подредени по размер на плащанията възложители. Всичко това към момента може да бъде проверено в ЦАИС, но с цената на много повече усилия. За уточняване на всеки един от тези детайли следва да се отварят конкретните поръчки и да се преглежда цялото им досие.

Версия 2 ще показва свързани лица с изпълнителите

Предстои да бъде разработена и версия 2 в близките няколко седмици, която ще обвърже данните за изпълнителите с наличната информация в търговския ретистър с възможност за предоставяне на информация за свързани лица. Ще има и повече данни за различни вътрешно-ведомствени разходи, които иначе не се виждат. Могат да се дадат много примери за проблемни плащания - като прословутата земя от 68 дка за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 млн. лв. с ДДС - ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари също да влязат в системата", коментира премиерът Румен Радев.

Версия 3 ще анализира техническите задания и условията за подбор

Следващото надграждане на системата ще позволи анализ на условията за подбор и техническите задания по обществените поръчки. Целта е да се получава предупреждение за възможни ограничителни критерии и условия в заданията, ограничаващи конкуренцията и фаворизиращи потенциални кандитати.

Версия 4 ще търси завишени цени в офертите

Най-пряко свързана с публичните разходи ще бъде четвъртата версия, която ще анализира ценови оферти и ще сигнализира за завишени цени. Целта е да се предотвратят щети за публичните възложители. Версия 5 остава отворена. Остава въпрос

дали и как този инструмент ще се въведе като официален контролен механизъм

с самия закон за обществените поръчки.

Цялата система е и с отворен достъп, и с отворен код, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той призова IT общността да предлага идеи за надграждане на системата с полезни допълнителни функционалности. Василев изтъкна, че системата е разработена за един месец от много малък екип, с участието на “Информационно обслужване”, без допълнителен бюджет. Целта ни е да покажем как моделът на разработване на нови софтуерни решения може да е бърз и по-евтин с помощта на изкуствен интелект, коментира Василев. "Чрез СИГМА ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как и в кои фирми. Как се печелят обществените поръчки – дали чрез открита състезателна процедура, или с пряко договаряне", коментира премиерът Румен Радев.