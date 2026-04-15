"Да, Бг" сезира Сметната палата за съмнителни аванси по обществени поръчки

15 Апр. 2026
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов настояват за пълна проверка на поръчките със 100% авансово плащане.
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов настояват за пълна проверка на поръчките със 100% авансово плащане.

„Да, България“ сезира Сметната палата за 74 договора за обществени поръчки, по които е извършено 100% авансово плащане към изпълнителите. Партията счита тези аванси за нередно големи и настоява Сметната палата да извърши пълна проверка по тях, особено по един от договорите на МРРБ, където е извършено авансово плащане за 140%. Проверка на "Сега" обаче показа, че по част от проблемните според партията плащания 100%-овите аванси са заложени в самите договори. 

Партията е изготвила сигнала си на базата на подготвената от Министерство на финансите подробна таблица с течащите обществени поръчки, платени аванси по действащи договори и други детайли. Голяма част от тази информация е публична, но не и данните за платени аванси. Таблицата на МФ съдържа и отделен лист с обществени поръчки, по които са платени значителни аванси, като най-вероятно от "Да, България" са работили с тази информация. Те твърдят, че при 74 поръчки са платени 100% аванси, а в процедура на МРРБ дори е достигнато ниво от 140%. 

"Особено тревожен е конкретен случай по договор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при който при договорна стойност от 254,4 хил. евро е отчетен аванс от 358,5 хил. евро, или 140,9% от стойността на договора, като едновременно с това са предвидени и допълнителни плащания през 2026 г. в размер на още 206,3 хил. евро", пишат от "Да, България". 

"Сега" провери на случаен принцип част от тези обществени поръчки със 100% аванси и установи, че при много от тях авансовото плащане в пълен размер от 100% е предвидено в самия договор. Така например по поръчка на Агенцията за бежанците за ремонт на отоплителната и котелната инсталация на Регистрационно-приемателния център във Враждебна е предвидена алтернативна възможност за плащанията - 1. аванс от 30%, обезпечен напълно с гаранция, междинно плащане от 60% и окончателно плащане или 2. аванс от 100%, отново обезпелен в пълен размер с гаранция. Този договор фигурира в справката на МФ за контракти със забележителни аванси. 

Възможност за 100% авансово плащане, отново обезпечено с гаранция или застраховка, е предвидено и по договори с платени 100% аванси за доставка на превозни средства за нуждите на Министерство на образованието и науката. Не всички договори обаче има такива клаузи. Така например договор на НОИ с "Информационно обслужване" за доставка на SD-WAN оборудване предвижда заплащане на части на базата на представени фактури, като плащането е до 30% дни след фактурата. Тук пък не е ясно дали цялата доставка не е извършена накуп. 

Проверка в регистъра на обществените поръчки за договора със 140% плащане на МРРБ пък показва, че става дума за договор от 2022 г. Процедурата е за избор на фирма, която да изготви комплексен доклад и да извръши строителен надзор на участък от 15.7 км. от път III-5504 - Мъдрец – Искрица – Медникарово – п.к. Обручище. Договорът е на стойност 211 981 евро според регистъра на обществените поръчки. Според МФ по този договор са платени 140% аванс или 358 500 евро, вероятно с ДДС. Не е ясно в момента на какво се дължи това, договорът е бил анексиран и срокът е удължен със 151 дни заради невъзможност да се приключат работите покрай започнати други ремонтни дейности на община Гълъбово.  Иначе по договора авансовото плащане е 15%, но то би следвало да е извършено още 2022 г., предвидени са 6 междинни и едно окончателно плащане. 

В сигнала се настоява компетентните институции да проверят всички договори със 100% или по-високо авансово плащане, включително правното основание за плащанията, наличието на обезпечения, реалното изпълнение по договорите, счетоводното им отразяване и евентуални данни за безстопанственост, неизгодни сделки или други престъпления против финансовата дисциплина и публичния интерес.

