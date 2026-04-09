Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Обществени поръчки за 5.6 млрд. евро чакат плащане тази година

МФ предостави пълна база данни с договори и финансовите движения по тях

Днес, 14:34
Агенция "Пътна инфраструктура" е рекордьор по раздадени аванси - само за магистрала „Хемус" е превела 1 млрд. евро.
Агенция "Пътна инфраструктура" е рекордьор по раздадени аванси - само за магистрала „Хемус“ е превела 1 млрд. евро.

Обществени поръчки за над 5.6 млрд. евро чакат разплащания през тази година. Сумата е огромна и трябва да бъде взета предвид, като се изготвя редовния бюджет за 2026 г.

Това става ясно от публикуваната днес от МФ пълна база данни в отворен формат с всички обществени поръчки. Тя е достъпна за обществото и има за цел по-голяма прозрачност как се разходват публичните финанси, обяви на брифинг в МФ служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Става дума за над 7000 обществени поръчки за над 30.7 млрд. евро - приключили и разплатени, както и такива в ход на изпълнение, със и без отпуснати аванси и с предстоящи плащания.

Клисурски припомни, че още в началото на управлението на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров е поискал от всички министри да предоставят пълната информация за обществените поръчки, на които са възложители. Там, където има проблеми и нередности, бе дадена заръка поръчките да бъдат спрени, за да не се харчат неправомерно парите на данъкоплатците.

От базата данни лесно се виждат вече извършените разплащания, в това число и изплатените аванси, каза Клисурски. 

Над 4,4 млрд. евро са за платени авансово от 58 бюджетни организации, без да е извършена услуга. Най-големи суми авансово са изплатили Министерството на отбраната, най-вече по договора с американските изтребители F-16, както и Агенция "Пътна инфраструктура", която само за магистрала „Хемус“ е превела 1 млрд. евро авансово.

При над 140 поръчки авансовите плащания са 50% от стойността, а при 330 -  20% от стойността на договора.

От всички 7000 обществени поръчки, 6000 вече са със сключени договори  на обща стойност 23,5 млрд. евро. В процес на подписване са  1000 договора, става ясно от базата данни на МФ.  "Призовавам ресорните министри да направят обстоен преглед на тези 1000 поръчки и където документацията не е изрядна, да направят промяна или да прекратят процедурата", заяви Клисурски.

Информацията показва и какви са дължимите средства за тази година по обществени поръчка - в момента става дума за 5.6 млрд. евро. Това е много важно при подготвянето на редовния бюджет за 2026 г., каза финансовият министър.  Според него трябва да се направи сериозен анализ дали тази средства ще може да се осигурят от тазгодишния бюджет, без дефицитът да надхвърли 3%. 

Пълната таблица с данните за активните обществени поръчки може да бъде изтеглена в Excel формат тук.

Клисурски обясни и каква е разликата между публичния регистър на Агенцията за обществените поръчки и базата данни на Министерството на финансите.

"В регистъра на АПИ може да се проверява единствено поръчка по поръчка, докато ние предоставяме обобщени база данни в отворен формат, където може да се правят интересни анализи и разрези. Например така става ясно, че има 820 обществени поръчки, които са за по над 1 милиард евро. Може да се ползва и помощта на Изкуствения интелект за търсенето и отсяването на информация. Дори призоваваме гражданския сектор и медиите да правят проучвания и да сигнализират за притеснителни неща - така ще правим по-добри решения за разходването на публичния ресурс", каза Клисурски.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

обществени поръчки

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?