Гърция се радва на отлична реколта от маслини, но има проблем - няма берачи. Острият дефицит на работна ръка заплашва и стопанствата, които отглеждат праскови, череши, киви, цитруси, оранжерийни зеленчуци. По данни на Националния съюз на земеделските кооперации в Гърция не достигат поне 70 000 - 80 000 сезонни работници.

Основната маслинова реколта в Гърция се събира от октомври до януари. В ранната есен е времето за зелените трапезни маслини. Сега е в разгара си кампанията за плодовете, от които се прави зехтин (октомври-декември, когато маслините променят цвета си от зелен към виолетов и черен). Последни - през ноември-януари, се берат напълно узрелите черни трапезни маслини.

Положението е доста тежко за производителите, защото са притиснати от три страни - от недостиг на берачи, от растящи разходи и от спад на цените на зехтина. За 5 години възнагражденията на селскостопанските работници в Гърция са удвоили - през 2021 г. берачите на маслини са получавали 30-40 евро на ден, а сега надниците са между 60 и 90 евро, съобщава гръцкото издание „Прото тема“, цитирано от БТА.

"При надница от 80 евро дневните разходи за възнагражденията на четирима работници възлизат на 320 евро, което е равно на стойността на 100 кг зехтин (при изкупна цена 3,20 евро за кг). Към това трябва да се добавят разходите за настаняване и изхранване на работниците, гориво и преработка на маслините. При падащи цени на зехтина за много стопанства производството на маслини става нерентабилно. В райони като Тесалия фермерите вече се отказват от трудоемки култури и се насочват към отглеждане на бадеми, шамфъстък и други, които позволяват механизирано прибиране, пише "Прото тема".

Десетилетия наред гръцкото земеделие разчиташе на работна ръка от други балкански държави - основно българи, румънци, албанци. По-голямата част от тях вече избират по-високоплатени пазари в Западна Европа (най-вече Германия, където надниците стигат до 100 евро) или остават в родните си страни.

За първите 9 месеца на 2026 г. гръцките власти са издали разрешения за внос на 68 000 работници от страни извън ЕС, основно за агросектора. Не е ясно обаче колко от чужденците наистина са пристигнали и са започнали работа. Отделно около 20 000 заявления от азиатски държави все още чакат одобрение. Визовите процедури са тромави и отнемат месеци. Има и висок процент откази в консулствата (например над 60% откази за кандидати от Виетнам). Разочароващи са резултатите от споразумението между Атина и Кайро за привличането на до 5000 сезонни работници. До средата на годината в Гърция са пристигнали едва 150 работници от Египет.