Тонове нелегален зехтин са хванати край София

Стопкадър от видео на Европол Операциите срещу нелегалния и фалшив зехтин са почти постоянни в цяла Европа

Съвместна акция на служители на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разкри нелегален обект за производство, бутилиране и съхранение на зехтин в бившия стопански двор на село Житен, край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава.

Началникът на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР Милен Христов обясни, че операцията е започнала след получена оперативна информация за незаконна дейност, свързана с производство, съхранение и разпространение на зехтин.

„След проведено наблюдение и оперативна работа колегите проникнаха в помещението, където откриха различни вещества, опаковки, етикети, печати и документи, които в момента се изясняват“, посочи Христов, цитиран от NOVA.

Началникът на отдел „Контрол на храните“ към Областната дирекция по безопасност на храните - София-град Бистра Иванова подчерта, че проверяваният обект няма необходимата регистрация за производство, търговия или складиране на хранителни продукти.

„Мястото не е регистрирано за производство, търговия и складиране на храни, в това число и на растителни масла“, заяви тя. По думите ѝ в помещението са открити големи количества растително масло, което се етикетира като Extra Virgin и се бутилира в различни разфасовки - метални тенекии и бутилки с луксозни опаковки.

Според Иванова опаковките създават впечатление за висококачествен продукт, но реалната картина е съвсем различна. „Виждаме силно замърсени съдове с растително масло, за което към момента не можем да кажем какъв точно е произходът му. Това, което се намира тук, не кореспондира с информацията, която достига до потребителя“, каза тя.

Експертът допълни, че липсват задължителните обозначения за произхода на продукта и най-важният реквизит - посочен бизнес оператор. „Нямаме фирма, която да стои зад този продукт и да носи отговорност за него“, обясни Иванова.

По първоначални данни в склада са открити около 4 тона суровина и още приблизително 3 тона вече бутилиран продукт.

„Всички тези количества ще бъдат поставени под забрана и няма да достигнат до пазара“, увери Иванова.

Тя подчерта, че предстои да бъде установено дали и каква част от произведената продукция вече е била разпространена. При проверката инспекторите са открили опаковки с обозначения и знаци, наподобяващи международни сертификати за качество.

„Най-вероятно съответните сертифициращи организации изобщо не знаят, че техните символи се използват. След като липсва бизнес оператор, няма и кого да посочим като носещ отговорност за тези обозначения“, коментира Иванова.

Освен продуктите, в обекта са намерени печати, документи и други материали, които могат да помогнат за проследяване на лицата, стоящи зад дейността.

Милен Христов съобщи, че при влизането в склада са установени трима души, които са извършвали дейности по пълнене, опаковане и товарене на продукцията.

„Тези лица ще бъдат задържани за срок до 24 часа с полицейска заповед. Предстои да бъдат разпитани, тъй като има още лица, които трябва да бъдат установени по схемата“, каза той.

По думите му на този етап е рано да се говори за конкретни престъпления.

„Първо установяваме нарушенията и всички факти по случая. Разследването продължава и предстои да бъдат изяснени всички участници в дейността“, подчерта Христов.

От БАБХ и СДВР уточниха, че проверките продължават както по отношение на произхода на откритото масло, така и за евентуални фирми или лица, свързани с производството и разпространението на продукцията.