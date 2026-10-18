"Мета" е осъдена да плати рекордните $25 млрд. за злоупотреба с лични данни

След завеждането на делото от щата Ню Мексико през 2021 г. "Мета" е променила политиките си и премахва 99% от съдържанието, което нарушава стандартите ѝ, твърдят адвокатите на компанията на Марк Зукърбърг.

Компанията "Мета" (Meta) бе осъдена в сряда да плати 25 милиарда долара на щата Ню Мексико. Съдебните заседатели я признаха за виновна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Фейсбук. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант, посочва Асошиейтед прес, цитирана от Дир.бг.

Нарушенията са свързани със случая, при който политическата консултантска компания "Кембридж Аналитик" (Cambridge Analytica) събираше данни на потребители на Фейсбук, за да създава политически реклами, насочени към определени аудитории, за изборите през 2016 г.

Скандалът сериозно подкопа общественото доверие към Фейсбук през 2018 г.. Екипът на Доналд Тръмп, който по това време беше кандидат за президент, също е използвал данните преди изборите в САЩ през 2016 г., отбелязва припомня ДПА. Общо бяха засегнати около 87 милиона потребителски профила.

"Поведението на Фейсбук е било умишлено, а ръководителите на компанията систематично са подвеждали потребителите за начина, по който функционира платформата", посочи в решението си съдия Франсис Джей Матю от окръжния съд на щата.

Главният прокурор на щата Ню Мексико Раул Торес обясни, че съдебното решение е предупреждение към всички технологични компании, че щатът ще търси отговорност от тях, "недвусмислено послание към Силициевата долина".

През август "Мета" постигна споразумение с почти всички американски щати и територии - с изключение на Ню Мексико и Флорида, да плати 18 милиарда долара и да въведе по-строги мерки за защита на децата в платформите си Фейсбук и Инстаграм.

Споразумението сложи край на съдебен процес за пристрастяването на тийнейджърите към социалните мрежи и разреши ключово дело, подготвяно в продължение на години, с което се целеше технологичният гигант да понесе отговорност за ролята на платформите си за влошаването на психичното здраве на децата. Делото беше насочено срещу функции, създадени да привличат и задържат вниманието на младите хора, припомня АП. Щатът Ню Мексико не се присъедини към споразумението, тъй като водеше собствено дело, уточнява информационната агенция.

"Мета" вече обяви, че ще обжалва глобата.

Адвокатите на Фейсбук увериха, че след завеждането на делото от щата Ню Мексико през 2021 г. компанията е променила политиките си и премахва 99 процента от съдържанието, което нарушава стандартите ѝ.