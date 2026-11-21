В Европа страната ни се нарежда на 24-о място по производство, като водещи са мебелите за спални, дневни и трапезарии.

Пазарът на мебели в България отбелязва рекордно потребление от 806 млн. долара през 2025 г. Нарасналото търсене обаче се запълва най-вече с внос, като в същото време българската мебелна индустрия трайно губи и външни пазари.

През 2025 г. производството на мебели у нас достига 694 млн. долара, което е с 3.4% повече спрямо 2024 г. и близо 40% увеличение за последните десет години, съобщиха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

"Тревожен обаче е трайният спад на износа и нелоялната конкуренция на вносни мебели от страни извън ЕС", посочи председателят на камарата проф. Васил Живков.

Ръстът в потреблението се наблюдава от ковид кризата насам, но бележи бум през 2025 г. преди смяната на лева с еврото. За миналата година се отчита почти 12% нарастване на българския пазар. Процесът по влизане в еврозоната, накара гражданите да инвестират спестяванията си както в имоти, така и в обзавеждане, посочи проф. Живков.

Паралелно с това силно е нараснал вносът на по-евтини мебели от трети страни - най-вече от Китай (32,4% ръст спрямо предходната година) и Турция (15,5% ръст). Значително нарастване от 13.4% се наблюдава и на вноса на мебели, произведени в Полша.

Вносните мебели вече покриват 64% от вътрешното потребление, докато преди десетина години този дял бе 39%, посочват от бранша.

В Европа страната ни се нарежда на 24-о място по производство на мебели. Водещи са мебелите за спални, дневни и трапезарии с дял от 30%, следвани от кухненски мебели с 13%, други мебели от дървесина с 11%, матраци - също с около 11%. Офис мебелите са около 10% дял от общото производство.

"Проблем за сектора са високите цени на енергийните ресурси и европейските регулации, които натоварват местните производители с разходи. В същото време няма регулации пред евтиния и неконтролиран внос от трети страни", посочи проф. Живков.

Брутната добавена стойност на българската мебелна индустрия е сравнително ниска - 296 млн. долара за миналата година. От общо 2760 предприятия в бранша, 86,5 на сто са микропредприятия с до 9 души персонал - малки семейни работилници. Едва 0.3% са големи предприятия. Средният оборот на предприятие е 370 000 евро.

Прогнози

Очаква се пазарът на мебели да забави темповете през 2026 г. след бума от миналата година. Военните конфликти и несигурността, свързана с увеличаващите се регулации, играят все по-негативна роля. Нарушената морска търговия и поскъпването на енергията и суровините повишават инфлацията и намаляват търсенето на мебели.

"Световното потребление на мебели се очаква да стагнира през 2026 г. и да нарасне с едва 1% през 2027 г.", посочи проф. Живков. Вече се забелязва спад на основните износни пазари като Германия, Франция, Румъния, Великобритания.

Лидер в Източна Европа в мебелното производство е Полша с 16 млрд. долара, следвана от Литва и Чехия (между 2 и 3 млрд. долара), каза проф. Живков.

На Балканите Турция е лидер с производство за над 8 млрд. долара, следвана от Румъния (2,8 млрд. долара) и Сърбия (945 млн. долара). България заема четвърто място с 694 млн. долара, като в статистиката не са включени матраците. Все по-голям конкурент в региона е Република Северна Македония, която е утроила износа си за последните 10 години, коментират от браншовата камара на дървообработващата и мебелна индустрия у нас.