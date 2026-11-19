Pixabay За първите четири месеца на 2026 г. ръстът на ПЧИ спрямо миналата година бе над седем пъти.

Преките чуждестранни инвестиции през тази година достигнаха 3.956 млрд. евро, сочат публикуваните в четвъртък данни на БНБ към края на септември. Обемът им е с 1.574 млрд. евро или 66% повече от нетния поток на чужди капитали през деветте месеца на миналата година.

Напоследък правителството на Румен Радев постоянно се хвали със 100% ръст на преките чужди инвестиции у нас. Внушението е, че това се дължи на нарасналото доверие от страна на инвеститорите след идването на "Прогресивна България" на власт през април.

Данните от статистиката обаче показват друго. Още преди ПБ да поеме управлението на страната, централната банка отчете рязък скок на притока на чужди капитали у нас. Например за първите четири месеца ръстът им бе над 7 пъти - общо 2,021 млрд. евро, вложени в българската икономика до края на април, спрямо едва 276 млн. евро през същия период на 2025 г. Анализаторите веднага отбелязаха, че този внушителен ръст на привлечените още в първите месеци на новата година задгранични капитали се дължи основно на влизането на България в еврозоната. Впоследствие нетните постъпления на ПЧИ продължиха да растат, но разликата спрямо предната година започна да се свива.

Интересно е да се отбележи и структурата на преките чужди инвестиции в страната за януари – септември 2026 г.

Най-голям дял - 3.729 млрд. евро, заема реинвестирана печалба. Това е добър знак, че чуждите собственици влагат обратно голяма част от печалбата на дъщерните си дружества в България с цел разширяване, модернизация или нови производства. Спрямо миналата година обемът на реинвестираната печалба е с 400 млн. евро повече.

В същото време чистите инвестиции на чуждестранни компании в дялов капитал - показател за дългосрочен инвеститорски интерес, за първите девет месеца е едва 96 млн. евро. Това все пак е нещо, защото миналата година за същия период този показател е бил с отрицателен знак - т.е. имало е отлив на капитали (-10.5 млн. евро).

Отделно компаниите-майки тази година са предоставили заеми на дъщерните си дружества в размер на 130 млн. евро. Те също формират общия размер на ПЧИ, но тези пари подлежат на връщане. Така например миналата година в периода януари-септември български фирми са възстановили почти 1 милиард евро заемни средства на собствениците си в чужбина, което силно е свило общия размер на ПЧИ у нас. Това също е една от причините за значителната разлика между ПЧИ през първите девет месеца на 2026 г. и миналогодишните.