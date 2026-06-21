Еврото е привлякло 7 пъти повече чужди инвестиции до април

Преките чуждестранни инвестиции в страната убедително бележат ръст от началото на годината, когато България влезе в еврозоната и единната европейска валута замени лева.

По данни на БНБ в края на април привлечените чужди капитали у нас достигат 2,021 млрд. евро, което е седем пъти повече от направените вложения (276 млн. евро) в българската икономика през същия период на 2025 г.

За първите четири месеца на 2026 г. реинвестираната печалба обратно в българските дружества на чуждестранните компании възлиза на 1,143 млрд. евро. Сумата е с 50% по-голяма от реинвестираната печалба година по-рано. Това е ясен знак за нарасналото доверие на съществуващите инвеститори у нас, които по-смело решават да вложат голяма част от печалбата за разширяване, модернизация или за нови производства в България.

Отделно в дялов капитал за януари-април са вложени 243 млн. евро. Това са чистите инвестиции на чуждестранни компании в капитала на български дружества и са показател за дългосрочен инвеститорски интерес. За сравнение през миналата година за същия период този показател е бил с отрицателен знак, т.е. имало е отлив на капитали - за 67 млн. евро.

Друга важна характеристика на преките чужди инвестиции са предоставените заеми от компаниите майки на дъщерните им дружества в България. За първите четири месеца на 2026 г. те достигат 634 млн. евро. Тези средства се предоставят временно и в бъдещ период ще трябва да се връщат от българските компании. Например за същия период на миналата година статистиката на БНБ отчете, че дълговите инструменти са с отрицателен знак, като българските предприятия са възстановили 412 млн. евро заеми на компаниите майки в чужбина.

Част от преките чужди инвестиции са вложенията на чуждестранни лица в недвижими имоти в страната. В последните години този показател е с отрицателна величина, което означава, че чужденци, закупили по-рано имоти в България, решават да се освободят от тях и ги препродават. Основно това са руски граждани. За първите четири месеца на 2026 г. БНБ отчита 0.6 млн. евро отлив на този вид капитали. За сравнение година по-рано отливът е бил много по-голям - 14.3 млн. евро.