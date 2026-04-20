Еврото донесе скок на чуждите инвестиции

В първите два месеца на членството на България в еврозоната има забележителен ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Това показват данните на Българската народна банка.

През януари и февруари притокът на задгранични капитали е с 87% повече в сравнение с година по-рано, а само за февруари скокът е двоен - със 194% за година, отчита БНБ. Като цяло за двата месеца в страната са влезли 809.1 млн. евро ПЧИ.

Най-голямо е увеличението на реинвестираната печалба - ясен знак, че с въвеждането на еврото расте доверието от страна на чуждестранните компании, които вече имат бизнес у нас.

В същото време има едно малко перо, по което се наблюдава отлив - инвестициите в недвижими имоти. Продажбите от чужденци са повече от покупките, като разликата е 1.3 млн. евро.

Източник: БНБ