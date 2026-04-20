Еврото донесе скок на чуждите инвестиции

Увеличението е с 87% за година, отчете БНБ

Днес, 09:22

В първите два месеца на членството на България в еврозоната има забележителен ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Това показват данните на Българската народна банка.

През януари и февруари притокът на задгранични капитали е с 87% повече в сравнение с година по-рано, а само за февруари скокът е двоен - със 194% за година, отчита БНБ. Като цяло за двата месеца в страната са влезли 809.1 млн. евро ПЧИ. 

Най-голямо е увеличението на реинвестираната печалба - ясен знак, че с въвеждането на еврото расте доверието от страна на чуждестранните компании, които вече имат бизнес у нас. 

В същото време има едно малко перо, по което се наблюдава отлив - инвестициите в недвижими имоти. Продажбите от  чужденци са повече от покупките, като разликата е 1.3 млн. евро. 

Източник: БНБ 

Източник: БНБ

 

 

Още новини по темата

Членството в еврозоната все още не привлича инвеститори у нас
22 Дек. 2025

Чуждите инвестиции у нас са се стопили с 11% за година
18 Окт. 2025

"Мета" иска да инвестира в България
25 Септ. 2025

Чужди инвестиции за 1.1 млрд. евро са напуснали страната тази година
19 Авг. 2025

БНБ измери близо 50% скок на чуждите инвестиции

17 Юли 2025

Заеми вдигнаха чуждите инвестиции до 457 млн. евро

20 Авг. 2019

С 500 000 евро Казахстан стана инвеститор №1 в имоти у нас
21 Май 2019

Пари идват, пари бягат. А като теглим чертата?

13 Февр. 2019

