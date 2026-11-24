По-високите данъчни облекчения за деца ще може да бъдат ползвани от семействата чак през 2028 г.

Днес бюджетната комисия в парламента гласува на второ четене почти 70% увеличение на данъчните облекчения, при което отстъпката от данъка върху доходите на един от двамата родители става 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца и 1500 евро за три и повече деца. За дете с увреждане отбивът от налога ще е 1200 евро.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Асен Василев предложи новите данъчни преференции да влязат в сила със задна дата от 1 януари 2026 г., така че да се приложат за доходите на родителите, получени през тази година. В този случай те ще може да ги ползват с подаването на годишната данъчна декларация до края на април 2027 г. или да ги поискат чрез работодателя до края на тази година, а да ги получат през януари 2027 г.

Мнозинството от "Прогресивна България" отхвърли тази възможност. От Министерство на финансите обясниха, че подобна промяна не може да бъде направена, защото някои родители са получавали авансово през 2026 г. данъчни отстъпки за деца в старите размери. Това изисквало приемането на специални законови разпоредби как да се преизчислят и изравнят с новите нива на данъчните облекчения. Освен това очаквания разход в размер на 93 млн. евро не бил заложен в бюджета за 2026 г., защото данъчните облекчения за деца, които се получават през работодателя, се начисляват за 2026 г., въпреки че може да бъдат преведени в началото на 2027 г.

Бюджетната комисия гласува единодушно в същото време хората с 50% и повече процента намалена работоспособност да получават по-големи данъчни облекчения за доходите си от трудова дейност - мярка, която не бе предвидена при първото четене на законопроекта.

Предложението бе на "Прогресивна България", като бе отбелязано, че отстъпката от данъка върху доходите на хората с намалена работоспособност не е променяна от 2008 г.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица в бюджетна комисия бе гласувано актуализацията да става на три стъпки. За 2027 г. повишението на данъчната отстъпка ще е с 30%, а следващите две години - с по още 35%. Така на практика за тригодишен период увеличението ще бъде двойно.

В момента сумата от годишните данъчни основи за лицата с 50 и с над 50% намалена работоспособност се намалява със 7920 лв. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на тези лица се намалява с 660 лв.

За 2027 г. сумата 7920 лв. се повишива до 5280 евро за 2027 г., а за 2028 г. и 2029 г. - съответно на 6660 евро и 8100 евро. Месечната сума от 660 лв. нараства на 440 евро догодина, а за следващите две години - на 555 евро и 675 евро.

Тези по-големи размери на данъчните отстъпки за хората с намалена работоспособност също ще бъдат достъпни чак през 2028 г., тъй като ще се ползват при деклариране на доходи, получени през 2027 г.

БЕЗ ПОДКРЕПА

Предложението на "Демократична България" за по-високи данъчни облекчения за многодетни семейства не получи достатъчна подкрепа. ДБ настояваше данъчната отстъпка за три деца да се завиши от приетите вече на първо четене 1500 евро на 2000 евро на дете, а за четири и повече деца – от 1500 евро на 2500 евро.

Според ДБ мярката ще струва само 10 млн. евро на бюджета, но от Министерство на финансите изразиха съмнение, че ефектът ще е толкова пренебражим.

Дебат предизвика и друго предложение на ДБ - да се завиши данъчната преференция, когато работодатели осигуряват допълнителни осигуровки за здраве и пенсия за своите служители или правят застраховки "Живот". Предлага се увеличаване на тавана на общия необлагаем размер на работодателските вноски при тези осигуровки на 100 евро месечно за всяка наето лице.

"Сегашният размер на облекчението е 60 лв. и не е променян от 2006 г. и мярката вече е загубила значението си на стимул. Натрупаната инфлация оттогава е над 100%", посочи Владислав Панев от "Демократично България".

Той бе подкрепен и от Асоциацията на застрахователите в България. "Около 600 000 българи се ползват от групови здравни застраховки, като 80% от тях имат профилактични пакети. Увеличение на необлагаемите вноски за работодателите ще стимулира профилактиката и ще намали разходите на здравната каса за лечение ", заяви Коста Чолаков, изп. директор на ДЗИ.

По сметки на опозицията мярката ще струва максимум 50 млн. евро на бюджета, но от Министерство на финансите обявиха, че за такава промяна трябва да се потърси одобрение от Европейската комисия. "Планираме през 2027 г. да направим преглед и анализ на всички данъчни преференции. Тогава ще стане ясно кои вече не са ефективни и с колко да бъдат актуализирани", обяви заместник-финансовият министър Людмила Петкова.

Управляващото мнозинство отхвърли и предложението на опозицията да се завиши от сегашните 500 лв. на 500 евро таванът, с който може да се намали данъкът върху доходите при ранно внасяне на електронна данъчна декларация и плащане на целия налог.

ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Новото данъчно облекчение за детско развитие ще обхване изрично и заниманията в областта на културата и изкуствата, освен здравни, образователни и спортни дейности, гласуваха на второ четене в бюджетна комисия.

Тази данъчна преференция, наречена "за детско развитие", предвижда облагаемите доходи на родителите да бъдат намалени с до 2000 евро за дете за направени разходи през годината на стоки и услуги за допълнителни уроци, спортни занимания, здравни дейности. На практика това ще намали с до 200 евро за дете дължимия от родителя данък.

От опозицията поискаха да се изпише, че в обхвата влизат и психологическа подкрепа, кинезотерапия, логопед, скрининг на ранно развитие на децата. От Министерство на финансите не се съгласиха, като увериха, че тези услуги са част от здравните дейности, които ще се ползват от преференцията.

От родителите няма да се изисква да пазят шест години платежните документите, които доказват тези разходи. Тези документи ще трябва да бъдат описани в годишната данъчна декларация на родителите, а грижата на НАП е да направи насрещните проверки, ако се налага. В платежните документи трябва да бъде посочено името на детето като ползвател на стоката или услугата.