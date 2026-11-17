Сделката влючва 22 бензиностанции у нас, които работят под марката „Газпром“.

САЩ разрешиха продажбата на българския и румънския бизнес на сръбската петролна компания „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС), която управлява бензиностанциите „Газпром“ у нас.

Това става ясно от специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, за който съобщават сръбските медии „Инсайдер“ и агенция "Бета", цитирани от БГНЕС.

Разрешението обхваща продажбата на българското дружество "НИС Петрол" ЕООД на компанията „Уни Енерджи“ и на румънското NIS Petrol SRL на Argenta S.R.L. Така американските власти дават зелена светлина за двете конкретни сделки, но поставят сериозни ограничения върху получените средства.

Всички приходи трябва да бъдат преведени по лихвоносна блокирана сметка в американска финансова институция. Парите не може да бъдат прехвърляни на лица под санкции на САЩ или към сметки в Русия без допълнително разрешение. Лицензът не отменя санкциите срещу НИС и е валиден до 31 май 2027 г.

Още през лятото на 2025 г. стана ясно, че НИС планира да се изтегли от българския пазар. В края на юли съветът на директорите на сръбската компания одобри продажбата на българското дружество заради затрудненията с дейността му в страната.

Като потенциален купувач се появи „Уни Енерджи“ – компания, която търгува с горива на едро и дребно и е акционер в „Авиа България“, притежаваща бензиностанции у нас.

Във връзка с намерението за придобиване на бизнеса Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за сделката. Тя засяга мрежата от 22 бензиностанции, които работят под марката „Газпром“.

На 10 януари 2025 г. САЩ включиха НИС в санкционния си списък заради руското участие в капитала ѝ.