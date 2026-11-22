Министърът на икономиката Александър Пулев обяви нова голяма инвестиция от Турция в България. Компанията „ТУСАШ Енджин Индъстрис" ще вдигне завод за самолетни двигатели в Пловдив. Новината идва часове след като се разбра, че тайнственият инвеститор, който ще прави завод за барут край хасковското село Бодрово, също е турски.

Пулев, който не даде никакви детайли за барутния проект, се оказа словоохотлив за завода за авиодвигатели. Инвестицията ще е 90 млн. евро, ще бъдат разкрити 170 работни места, а самото производство трябва да започне до 18 месеца. "От днес продължаваме да работим със самата конструкция, а колегите ще бъдат в Пловдив и за максимално кратко време да започне работата", каза министърът.

ТУСАШ Енджин Индъстрис" всъщност е турско-американско предприятие. Мажоритарен собственик е турският гигант Turkish Aerospace Industries 50.5%) - лидер в световния пазар на части за авиацията. Американската GE Aerospace (дъщерна на General Electric) държи 46.2%, а 3.3% от капитала са на Фондация на турските въоръжени сили - държавна организация, която управлява и финансира ключови за страната предприятия от военната индустрия.

"Поради нарастващото глобално търсене решихме да създадем и първото си съоръжение извън Турция в България - заради близостта до нас, квалифицирана работна ръка и стимулите от правителство", обясни пред българските медии вицепрезидентът на компанията Ахмед Каин.

Турският посланик Мехмет Саит Уянък също похвали България за добрия инвестиционен климат и за кръстопътното й място между Европа и Азия. "Тази инвестиция показва как политическите отношения могат да се превърнат в конкретни резултати. Надяваме се, че ще вдъхнови и други турски компании, каза посланикът.

Министър Пулев подчерта, че България е била предпочетена пред други две държави (не уточни кои). И небрежно спомена, че преговорите с турците са започнали при друго правителство, преди близо година, признавайки, че всъщност днешната инвестиция е резултат от "наследството". През февруари тогавашният вицепремиер Томислав Дончев проведе среща с турската компания, като се ангажира България да предостави насърчителни мерки, вкл. улеснени и съкратени разрешителни и съгласувателни процедура за проекта.



Компанията майка - ТУСАШ (TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) , е държавната авиокосмическа и отбранителна компания на Турция. Известна е на международните пазари като Turkish Aerospace Industries (TAI).

Базирана в Анкара, тя е водещият технологичен център в областта на летателните апарати и космическите системи. Разработва и произвежда изтребители от пето поколение KAAN , учебно-бойни самолети (HÜRJET и HÜRKUŞ), разузнавателни и бойни дронове - ANKA , ANKA III и AKSUNGUR, вертолети, сателити за наблюдение и комуникация. Произвежда авиационни компоненти и двигатели за световни гиганти като Airbus и Boeing.