Българската финтех компания Payhawk набра 280 млн. долара от нови инвеститори и вече се оценява на 2 млрд. долара.

Начело на новата група акционери е Goldman Sachs Alternatives - подразделението за инвестиции в растеж на финансовия гигант Goldman Sachs. Участват и всички досегашни инвеститори на компанията - QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia и Bek Ventures, както и нови фондове - Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready и Invus, заедно с европейските предприемачи Томас Окманас и Дидак Лий.

Привлеченият капитал ще бъде насочен към развитието на финансова операционна система, базирана на изкуствен интелект (AI). Административните процеси ще се автоматизират - AI агенти ще поемат финансовия контрол, поръчките, командировките и отчитането.

По данни на Payhawk 77% от клиентите ѝ вече използват тези агенти ежедневно. Нейната финансова операционна система добавя платежна инфраструктура и контрол над това кои решения се вземат от AI и за кои трябва да се произнесе човек.

"Ролята на финансовите екипи бързо се измества от ръчни проверки и продължителни сверявания към по-стратегическа дейност. Докато повечето компании използват AI за ускоряване на съществуващи процеси, ние изграждаме агенти, които променят изцяло начина, по който работят финансите", коментира Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директор на учредената в София Payhawk.

Българският еднорог днес се управлява от централа в Лондон. Има 12 офиса и обслужва средни и големи предприятия в над 33 държави.

С набраните средства финтех компанията планира да наеме 200 нови служители в световен мащаб, като 100 от новите позиции ще бъдат в офиса в София, пише "Капитал". Ще бъдат обхванати нови пазари в Европа, САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, Сингапур и Австралия.