От Нова година училища, детски градини и детски ясли ще плащат по-скъп ток благодарение на "социалния" бюджет за 2027 г. на "Прогресивна България". Това съобщи депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски в кулоарите на парламента днес.

Депутатът припомни, че последните години образователните институции са плащали електроенергия по регулираните цени за домакинствата. Сега обаче управляващите предвиждат те да преминат към по-високите цени на електроенергийната борса за небитовите потребители. За октомври например средната цена на борсата е 190 евро на мегаватчас, а тези дни достига 230 евро на мегаватчас в сегмента "ден напред", което е 2.5 пъти повече от регулираната цена за домакинствата, посочи Рибарски.

Той обяви, че при тези цени управляващите обричат учебните заведения на безпаричие, защото компенсации за скъпия ток ще има само над границата от 180 евро за мегаватчас. Като допълнителен проблем Рибарски посочи поскъпването на природния газ, който също се използва за отопление в много училища. По думите му през миналия месец увеличението е било 32,5%, а за настоящия месец заявките са за ново поскъпване от поне 14%.

"Защо за училища и детски градини не е предвиден по-евтин ток в закона за държавния бюджет за 2027 г.? Това е в противоречие на заявените от управляващите намерения за осигуряване на 2 млрд. евро за компенсации за електроенергия", коментира Рибарски и по време на обсъждането на бюджета на първо четене по-късно днес в енергийната комисия в парламента.

От ГЕРБ отбелязаха, че същият проблем важи и за студентските общежития и молитвените храмове, които също доскоро са плащали ток по регулирани цени като битови потребители.

ОПРАВДАНИЯ

Програмите, по които училища, детски градини, студентски общежития и молитвени храмове са били компенсирани или са плащали ток като битови потребители, не се прилагат от март 2025 г. Тази мярка не е била част от държавния бюджет и се е одобрявала с министерски постановления, обясни Румяна Петрова от "Прогресивна България", шеф на енергийната комисия.

Заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков посочи, че ще бъдат обсъдени варианти да се продължи подпомагането на образователните институции за разходите им за електроенергия. "Причината това да не е записано в бюджета е, че в много от тези институции се извършва и търговска дейност, което затруднява прилагането на схемата за регулирани цени като при домакинствата. Нямахме време да изследваме проблема и да търсим решение, но това може да стане в бъдеще с решение на Министерски съвет", посочи Темелков.