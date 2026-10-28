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Премиерът забрани на тока и парното да поскъпнат

Има опасност топлофикациите да останат без средства, предупреждават експерти

Днес, 13:55
Ще има ли шок с цените посред зимата?
Илияна Кирилова
Ще има ли шок с цените посред зимата?

Премиерът Румен Радев откри днешното редовно заседание на кабинета с уверение, че повишение на цените на парното и тока за бита от 1 януари няма да има. 

"Приветствам намерението на КЕВР да не променя цените на тока за бита и парното до следващия регулаторен период, който започва от 1 юли 2027 г.", заяви  Радев. И подчерта, че задачата на правителството е да обезпечи механизмите за защита на потребителите с достатъчно средства във фонд "Сигурност за електроенергийната система".

Ден преди това в интервю пред БНТ председателят на КЕВР Пламен Младеновски увери, че регулаторът няма да вдига цените на ток и парно от 1 януари - т.е. в средата на отоплителния сезон.

Тези изявления очевидно са в отговор на предупрежденията на политици и експерти, че в енергетиката се задава ценова буря. 

Странното е, че темата бе повдигната не от опозицията, а от "вътрешен човек" - Еленко Божков, активен поддръжник на "Прогресивна България" и на кабинета "Радев". "Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари 2027 г.,", обяви Божков, който е бивш член на КЕВР, а през 2022 г. беше заместник на енергийния министър Росен Христов в кабинета на Гълъб Донев. Предупреждението мина почти незабелязано, защото дойде точно в момент, когато бруталният инцидент със Соня Колтуклиева набираше скорост - за ужас на управляващите. 

По принцип тарифите за ток, парно и топла вода се преразглеждат и променят в средата на годината - от 1 юли. Законът за енергетиката обаче дава право на КЕВР да одобри промени в регулираните цени предсрочно - от 1 януари, ако има драстично поскъпване на енергоизточници, на въглеродни емисии или на други разходи. В момента ситуацията е напрегната - и за природния газ, и за електроенергията на свободния пазар. На Българската електроенергийна борса във вторник сесията в  сегмента "ден напред" приключи при 254.58 евро за мегаватчас, а от юни насам средномесечната цена на тока е скочила с над 120%.

Междувременно държавният търговец "Булгаргаз" поиска драстично увеличение на природния газ за идния месец - с 34%. Още преди дни от КЕВР заявиха, че няма да одобрят такова поскъпване. 

Сега шефът на комисията продължи тази линия: "Искам да успокоя гражданите, че от 1 януари, независимо от повишаващите се цени на свободните пазари, чрез използване на всички регулаторни инструменти, предоставени ни от закона, ние ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното", каза Младеновски.  

Шефът на КЕВР обяви, че няма да допусне и исканото от "Булгаргаз" увеличение на цената на природния газ с 34% от 1 ноември. Днес има заседание в КЕВР по въпроса. 

"Природният газ е суровина, която изцяло внасяме от чужбина  и изцяло зависи от борсовите цени. Сами виждате какво се случва по пазарите в чужбина - на холандската борса TTF увеличението от началото на годината е 3-4 пъти. Така че за природния газ,  може би, няма да може да избегнем повишение на цената, но в никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което "Булгаргаз" иска", поясни председателят на енергийния регулатор. 

Коментари

Поведението на властимащите е повече от притеснително, защото прилича на заравяне на глава в пясъка. Очевидно е, че има силни външни фактори за голямо покачване на цените, а те ни казват да не тревожим, без да имат план за мерки за смекчаване на ударите по джоба на потребителите.  

"Ако цената на природния газ продължи да расте и се натрупат значителни разлики между прогнозните и действителните разходи, има вероятност за корекция нагоре от 1 януари. Цената на природния газ формира близо 60% от разходите на топлофикационните дружества и значителното му поскъпване ще затрудни финансирането на ремонти, изплащането на заплати и закупуването на материали", коментира пред bTV Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

„Ремонтите са абсолютно необходими, както се вижда на много места в София. Така че нещо ще остане неплатено“, предупреди той. Въпреки финансовите проблеми Георгиев увери, че не очаква спиране на парното в София. "Най-вероятният сценарий е "Топлофикация София" да продължи да работи, да купува природен газ и материали и да извършва ремонти, като добавя нови задължения към вече натрупаните 1.3 млрд. евро, каза той.

"Държавата разполага с инструменти за подпомагане на топлофикационните дружества, включително чрез субсидии, които биха могли да смекчат евентуално увеличение на цената на природния газ", смята Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт.

Стайков отбеляза, че на европейските газови пазари се наблюдава необичайна ситуация – настоящите цени на природния газ са по-високи от прогнозираните през зимните месеци. „Това създава парадокс - компаниите сега купуват скъп газ за запълване на газохранилищата, а после очакват да го продават при по-ниски", коментира експертът.

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията свърза ситуацията и с войната в Близкия изток и проблемите с енергийната инфраструктура и логистиката. По думите му приближаването на зимата и решенията на държави, силно зависими от природния газ, са създали допълнително търсене и рязко повишение на цените.

 

 

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