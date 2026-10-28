Скъпият ток принуждава фирми да спират временно работа

Расте броят на компаниите, които смятат да затворят временно производствените си дейности заради драстичното поскъпване на електроенергията на борсата и липсата на работещ механизъм за компенсации.

Няколко браншови организации предупреждават за опасност от затваряне и са изпратили писма до премиера и министри от правителството с искане за спешна корекция на механизма за подпомагане на небитовите потребители при високи цени на електроенергията.

През септември правителството на "Прогресивна България" одобри нова програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г.

Тя запазва ценовия таван от 122 евро за мегаватчас, над който ще се покриват до 80% от разходите, но въведе сериозно ограничение за ползване на компенсации - едва след 30 юни 2027 г. При предходните схеми на подпомагане разходите на бизнеса над ценовия таван се приспадаха всеки месец от сметките им за ток, а в последствие помощта се предоставяше веднъж на шест месеца.

Според новата програма конкретният процент на компенсациите ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период на програмата, съобразно наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Т.е. фирмите ще получат неясно каква компенсации за скъпия в момента ток едва през юли 2027 г.

ЦЕНОВИЯТ СКОК НА БОРСАТА

От няколко седмици дребните и средните предприемачи са изключително обезпокоени от драстичното поскъпване на електроенергията на Българската електроенергийна борса. Това поскъпване се наблюдава от август насам, когато беше надхвърлен таванът от 122 евро за мегаватчас.

По данни на енергийния фонд през август средната цена в сегмент "ден напред" е скочила до 143 евро за мегаватчас - с близо 30% повече от средните нива през май, юни и юли. През септември средната цена в сегмента "ден напред" вече е 166 евро за мегаватчас, а през октомври се очаква да достигне 222 евро - една от най-високите стойности в целия ЕС . Във вторник и сряда, например, борсовата цена достигна 305-306 евро за мегаватчас.

Експертите обясняват този скок през последните два-три месеца с поскъпването на природния газ, но също и с плановия ремонт на блокове на АЕЦ "Козлодуй" и затворени ядрени мощности в региона заради ниските нива на река Дунав.

Социалните мрежи загряха не само от тревожни коментари за поскъпването на тока за бизнеса, но и от огромното изумление от взетото без много шум правителствено решение за отсрочка на изплащането на компенсациите за сегашните високи цени на тока чак за юли 2027 г.

"Освен това не е ясно какъв процент от разликата между достигнатата месечна цена и тавана от 122 евро ще бъде покрита - допуска се да е до 80%, но правителството може да реши да е 20 или 30%", опасяват се представители на дребния и средния бизнес.

Търговецът на електроенергия TOKI дори предупреждава клиентите си да не разчитат на компенсации при планирането на разходите си за електроенергия, а да изберат договор и условия, които дават повече сигурност при високи пазарни цени.

В социалните мрежи валят настоявания за незабавно приемане на "извънредни мерки за овладяване на ценовия натиск и възстановяване на компенсациите на ежемесечна база". "Бизнесът няма възможност да чака до лятото на 2027 г. Фактурите, заплатите, осигуровките и останалите разходи се плащат всеки месец, а не след десет месеца", пише предприемач от Варна.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Всъщност новата програма за подпомагане на небитовите потребители на ток предвижда и изключение за месечни компенсации при екстремни цени. Ако през отделен месец средната цена за базов товар на сегмент „Ден напред“ на борсата надхвърли 180 евро за мегаватчас, за този месец се предоставя междинна компенсация в размер на 80% от разликата над 180 евро. Тези месечни суми впоследствие се приспадат от общата компенсация за целия период.

Досега правителството не е реагирало на притесненията на бизнеса.

И ГОЛЕМИТЕ ИНДУСТРИИ СА НЕДОВОЛНИ

От Българската федерация на индустриалните енергийни предприятия също са силно притеснени, въпреки, че енергоемките производства се подпомагани за скъпия ток при преференциално условия. За целта през юли 2025 г. бе приета отделна тригодишна правителствена програма до 2028 г.

За фирмите от тежката индустрия, металургия, добивна, химическа, машиностроителна и фармацевтична промишленост Фонд СЕС покрива всеки месец 50% от разходите им за ток при средномесечни борсови цени над 63 евро за мегаватчас. Поставено е едно условие - 50% от получената подкрепа да бъде инвестирана в проекти, свързани с декарбонизация и енергийна ефективност.

И въпреки това, при тези цени на електроенергията заводи от енергоинтензивната индустрия са принудени да спират, защото сметката не излиза. "При такава цена, както е за днес - близо 306 евро на мегаватчас, за един ден сметката ни за електроенергия е равна на сумата, която плащаме за заплати на цял завод", посочи пред БНР Константин Стаменов, председател на БФИЕП.

От БФИЕП също са изпратили писма до министрите на икономиката и енергетиката, в които настоява за актуализиране на механизма за компенсации за енергоемките производства. Европейската комисия е разработила временна рамка заради войната в Иран, която дава възможност да бъдем компенсирани до 70% от цената на електроенергията, а не до 50%, както е в момента", посочи Стаменов.