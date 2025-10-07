Кабинетът рязко сви компенсациите на бизнеса за скъп ток

Правителството не се отказва от компенсациите на калпак за бизнеса при поскъпване на тока, но пък рязко сви възможността фирмите да бъдат подпомагани в следващите девет месеца. На последното си заседание в петък то одобри нова програма за компенсиране до 30 юни 2026 г. Тя ще се задейства след надхвърляне на средна борсова цена от 240 лв. за мегаватчас за шестмесечие, което е далеч над доскорошния таван от 180 лв. на мегаватчас.

Раздаването на компенсации на калпак заради скъп ток дори и на фирми, които са на завидни печалби като банки, телекоми и др., предизвика много критики в последните три години. Кабинетът на Росен Желязков обеща да спре тази порочна практика, която източва държавната енергетика, и да подпомага само тези сектори, които действително губят пазари и приходи заради високата цена на тока. Министерството на енергетиката дори публикува за обществено обсъждане в средата на септември проект за тригодишна компенсаторна програма, която предвижда специални субсидии само за високоенерегийни производства от тежката и леката индустрия.

От решението на правителството в петък става ясно, че компенсации все пак ще има и за всички останали бизнеси, макар и тяхното получаване да бъде много по-ограничено. От лаконичното прессъобщение не става ясно какви са мотивите за този завой в намеренията и колко ще струва за 12-те месеца това подпомагане. В предишни свои изказвания енергийният министър Жечо Станков е уверявал, че всички бизнеси трябва да бъдат подпомогнати при шоково увеличение на цените на електроенергията, което ще гарантира, че те няма да вдигат рязко цените на техните продукти и услуги.

Новият компенсаторен механизъм обхваща периода от 1 юли 2025 г. (т.е. със задна дата) до 30 юни 2026 г. Той ще се задейства автоматично, т.е. без санкция на Народното събрание. Новост е, че компенсации ще се дават еднократно на всеки отделен период от шест месеца, когато среднопретеглената цена за шестмесечие в сегмента "Ден напред" на Българската енергийна борса надхвърли 240 лв. за мегаватчас. С пари от фонд "Сигурност на електроенергийната система" ще се покриват изцяло разходите на бизнеса над тази цена. Този таван е значително по-висок от действащия до края на март 2025 г. в размер на 180 лв. за мегаватчас, като дотогава компенсациите се даваха месечно при надхвърляне на тавана.

До момента данните за средните цени на тока на Българската енергийна борса показват, че за изминалите вече три месеца от новия компенсаторен механизъм - юли, август и септември, компенсации не се дължат. Тогава средната цена на тока за юли в сегмента „Ден напред“ е била 197 лв. за мегаватчас, за август - 148 лв., а за септември - 183 лв. Прогнозите към момента за последното тримесечие на тази година и за следващите две тримесечия на 2026 г. са за средни цени под 240 лв. на мегаватчас.

И новите компенсации за бизнеса ще се предоставят чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция или производителите на електрическа енергия, които продават директно на крайни небитови клиенти. Мрежовите оператори – ЕСО и електроразпределителните дружества – също ще бъдат компенсирани заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за своите технологични нужди.

Допълнителни помощи за индустрията

Тези дни министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че ще има допълнителни мерки за индустрията, която губи конкурентоспособност при поскъпване на електроенергията. На 18 октомври изтича срокът за обществено обсъждане на проекта на специалната програма за компенсиране на енергоинтензивните производства до средата на 2028 г. Тя предвижда енергийният фонд да покрива 50% от разходите на индустрията за разходи при цени на електроенергията над 125 лв. за мегаватчас средномесечно.

Поставя се обаче и условие 50% от получената компенсация да се инвестира в енергоефективни мерки - изграждане на собствени ВЕИ мощности, батерии за съхранение на тока, електрификация и др. допустими инвестиции. Те ще се признават и за започнали проекти със задна дата – 1 юли 2025 г. Изискването е половината от компенсациите да са вложени за декарбонизация до 48 месеца от заповедта за получаване на субсидията. В противен случай парите трябва да се възстановят в пълен размер със законната лихва.

Прогнозният бюджет на компенсаторната програма за индустрията за първия ценови период - 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г., е за 210 млн. лв.

Досега над 6 млрд. лв. са предоставени от 2022 г. до март 2025 г. за подпомагане на разходите за ток на небитовите потребители, сред които освен фирмите са и учебните заведения, болниците, храмовете.