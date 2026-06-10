Компенсациите за тока на предприятията тръгват със задна дата

Илияна Кирилова Компенсациите за енергоемките производства ще покриват 50% от разходите им за ток при средномесечни цени над 63 евро за мегаватчас.

Програмата за компенсиране на енергоемките производства за високите цени на електроенергията вече може да се прилага. Кабинетът одобри постановлението, с което се дава ход на предоставянето на компенсациите, при това със задна дата - от 1 юли 2025 г.

От помощта ще се възползват предприятията от тежката индустрия - металургия, добивна, химическа, машиностроителна и фармацевтична промишленост. Компенсациите за тях ще се задействат при средномесечни цени на тока на Българската енергийна борса над 63.91 евро за мегават час, като ще покриват 50% от разходите над тази цена.

Програмата бе изработена още по времето на правителството на Росен Желязков по настояване на индустрията, която се оплаква от все по-намаляваща конкурентоспособност на своята продукция заради високите цени на електроенергията, която купува от Българската енергийна борса. Компаниите с енергоемки производства успяха да убедят властта да получават далеч по-големи компенсации за потребената от тях електроенергия, в сравнение с останалите бизнеси и небитови потребители.

Едва в края на април тази година Европейската комисия одобри схемата за подпомагане на българската индустрия. Тя ще се прилага в рамките на три години - от 1 юли 2025 г. до 1 юли 2028 г. , като за този период предприятията ще получат общо 334 млн. евро. За първата година, която е от 1 юли 2025 г. до 1 юли 2026 г., помощта е за 124 млн. евро.

"Това постановление прави ефективна компенсаторната програма във връзка с цените на електрическата енергия. Тя е в подкрепа на конкурентоспособността и инвестициите в икономиката", каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя подчерта, че програма е в съответствие с европейската рамка, която налага 50% от получената подкрепа да бъде инвестирана впоследствие в проекти, свързани с декарбонизация и енергийна ефективност. Насрещните инвестиции на фирмите трябва да започнат да функционира до 48 месеца след предоставянето на помощта.

Средствата за подпомагане се осигуряват от държавния фонд „Сигурност на електроенергийната система”, в който постъпват целеви вноски от печалбата на производителите и търговците на електроенергия в страната. По този повод министър Петрова подчерта, че помощите са неутрални за бюджета на държавата. Предоставянето на помощта ще се извършва ежемесечно чрез доставчика под формата на намаление на дължимата сума за плащане по съответната фактура.

Справка с цените на Българската енергийна борса в сегмент "Ден напред" показва, че от 1 юли 2025 г. досега всеки месец средната цена надвишава тавана от 63 евро за мегават час с около 40-50%, а в някои зимни месеци и със 100%. По сметки на Асоциацията на работодателските организации за миналата година средната цена на електроенергията на пазара "Ден напред" е била 107 евро за мегаватчас, което е с 20% повече от цената в Германия, със 70% повече от Франция и Испания и 5-6 пъти повече от скандинавските страни.

Въпреки тези разлики българският бизнес продължава основно да купува ток на трудно предвидимия и много волатилен пазар "Ден напред", вместо да сключва дългосрочни договори за покупка на електроенергия.