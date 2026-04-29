Компенсациите за тока на бизнеса стават публични

БГНЕС С промените компаниите ще може по-добре да планират своите разходи и да не се презастраховат с повишаване на цените на своите стоки и услуги, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Коя фирма какви компенсации за ток получава от държавата, вече ще е публична информация.

Министерският съвет прие днес специална промяна в постановление за отваряне на данните на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", съобщи служебният енергиен министър Трайчо Трайков.

"Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия", уточни той.

Схемата за подпомагане на небитовите потребители на електроенергия - фирми, болници, учебни заведения, храмове, читалища и др., бе въведена през 2022 г. като временна мярка заради шока с цените на българската енергийна борса, които стигнаха нива от 400-500 лв. на мегаватчас средно месечно. Оттогава на няколко пъти бяха променяни ценовите нива на тока, над които се задействат помощите, като на калпак бяха подпомагани всички небитови потребители - дори и фирмите, които отчитат завидни печалби, включително и заради това, че вдигат цените на стоките и услугите си заради поскъпналата електроенергия. Данните за това коя фирма каква компенсация е получила през годините, не са публични - енергийният фонд, който изплаща тези суми, не даваше такава информация.

Правителството направи и друга промяна - улесни получаването на помощ за ток за небитовите потребители. Компенсацията за консумацията на електроенергия над 122,71 евро, или старата граница от 240 лв., ще се изчислява на ежемесечна база, а не на шестмесечие.

"Това позволява, от една страна, по-добра възможност на компаниите да планират своите разходи, а от друга страна, да не се презастраховат с повишаване на цените на своите стоки и услуги, така че потребителите да получават по-ниска и предвидима цена", заяви министър Трайков.

Таванът за достъп до компенсации от 240 лв. за мегаватчас средно на шестмесечен период бе въведен от предишното правителство от 1 юли 2025 г. За първите шест месеца - от юли до декември 2025 г. този таван не бе достигнат и фирмите не получиха компенсации. Новото условие за отчитане на средната цена на тока на борсата месец за месец ще влиза в сила от 1 април 2026 г., като програмата ще действа до 30 юни 2026 г.

Важно условие е, че тази помощ не може да се комбинира с други форми на държавна подкрепа или европейско финансиране за същите разходи, се уточнява в правителственото прессъобщени. Също така програмата няма да се прилага за небитови крайни клиенти, които са бенефициери по схема за държавна помощ, приета с постановление на Министерския съвет от 2025 г.