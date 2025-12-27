Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Истинското евро има смарагдовозелен елемент

Съветът е: пипни, наклони, погледни, обяснява главният касиер на БНБ

Днес, 21:12
Стефан Цветков показва как да проверим банкнота от 50 евро
БНТ
Стефан Цветков показва как да проверим банкнота от 50 евро

Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал.

Това обясни пред БНТ главният касиер на БНБ Стефан Цветков по повод предстоящото само след 4 дни приемане на единната европейска валута. Цветков даде и още полезни съвети относно това как да разпознаем истинските банкноти и какво да правим, в случай на подозрение за фалшификат.

Независимо от купюра на евробанкнотата, в нея винаги присъства смарагдовозеленото подчертава той и добавя 100-процентов признак, че е истинска: "Например в случая с 50 евро - когато се наклони, то си променя цвета от смарагдовозелено към тъмносиньо. Много трудно се подправя този елемент."

Цветков припомня, че в началото у нас основно ще бъде в обращение серия "Европа". Тя има по-наситен цвят от първата серия, отпечатана през 2002 г.

"Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро - казва Цветков. - Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение върху банкнотата".

Други специфични елементи са надписът "ЕВРО" на български и инициалите на Европейската централна банка (ЕЦБ) на кирилица. 

"Винаги казваме: "пипни, наклони и погледни". Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме пръсти по хартията и, разбира се, усещаме нейния звук. Тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф", казва Цветков.

Той успокоява и относно банкнотите от 500 евро, които вече не се отпечатват от ЕЦБ. Те си остават законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.

"Ако някой все пак има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Не я задържайте при себе си. Хубаво е да се обадите на тел.112 или в близкото полицейско управление и да кажете: "аз притежавам такава банкнота", или "излъгаха ме", или, че нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо", добавя главният касиер на БНБ.

Цветков припомня, че в Европа 11 печатници произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки, като всяка година заедно с ЕЦБ се изчислява необходимият брой банкноти, които влизат в обращение.

Евромонети пък произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и в този на Словакия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

евробанкноти, България в еврозоната

Още новини по темата

Полицията зове да се внимава за мошеници с евро
27 Дек. 2025

Полицаи ще патрулират около банки и пощи заради еврото
25 Дек. 2025

Борисов иска да е на власт до 1 януари
10 Дек. 2025

МРРБ предупреди общините да подават финансови искания до 19 декември
05 Дек. 2025

Бюджетният скандал засенчи форума за еврото в София

04 Ноем. 2025

Такситата се притесниха от масови глоби след 8 август

17 Юли 2025

КЗП: Установени са сериозни нарушения при превалутиране в аптеките
13 Юли 2025

В парламента се поздравяват като "пълнолетни европейци"
09 Юли 2025

Борисов: Ако бяхте изчегъртали ГЕРБ, каква еврозона щяхте да видите?!
08 Юли 2025

Решено е - България ще въведе еврото от 1 януари догодина

08 Юли 2025

Потребители масово падат в капана на етикетите с две цени
03 Юли 2025

ГЕРБ представи правителството си като "проява на героизъм"
27 Юни 2025

Европейските лидери подкрепиха приемането на България в еврозоната
27 Юни 2025

ЕКОФИН приветства единодушно България в еврозоната от 1 януари
20 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?