Истинското евро има смарагдовозелен елемент

Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал.

Това обясни пред БНТ главният касиер на БНБ Стефан Цветков по повод предстоящото само след 4 дни приемане на единната европейска валута. Цветков даде и още полезни съвети относно това как да разпознаем истинските банкноти и какво да правим, в случай на подозрение за фалшификат.

Независимо от купюра на евробанкнотата, в нея винаги присъства смарагдовозеленото подчертава той и добавя 100-процентов признак, че е истинска: "Например в случая с 50 евро - когато се наклони, то си променя цвета от смарагдовозелено към тъмносиньо. Много трудно се подправя този елемент."

Цветков припомня, че в началото у нас основно ще бъде в обращение серия "Европа". Тя има по-наситен цвят от първата серия, отпечатана през 2002 г.

"Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро - казва Цветков. - Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение върху банкнотата".

Други специфични елементи са надписът "ЕВРО" на български и инициалите на Европейската централна банка (ЕЦБ) на кирилица.

"Винаги казваме: "пипни, наклони и погледни". Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме пръсти по хартията и, разбира се, усещаме нейния звук. Тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф", казва Цветков.

Той успокоява и относно банкнотите от 500 евро, които вече не се отпечатват от ЕЦБ. Те си остават законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.

"Ако някой все пак има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Не я задържайте при себе си. Хубаво е да се обадите на тел.112 или в близкото полицейско управление и да кажете: "аз притежавам такава банкнота", или "излъгаха ме", или, че нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо", добавя главният касиер на БНБ.

Цветков припомня, че в Европа 11 печатници произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки, като всяка година заедно с ЕЦБ се изчислява необходимият брой банкноти, които влизат в обращение.

Евромонети пък произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и в този на Словакия.