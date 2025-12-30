Кабинетът в оставка отчете над 3% ръст на икономиката

Председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов ще поеме координацията на институциите в процеса на въвеждане на евротото. Иванов ще оглави новосъздаден координационен център и ще координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникацията и реакцията при ситуации. Това обяви на последното заседание на кабинета в оставка за годината премиерът в оставка Росен Желязков.

"Приключваме 2025 година с БВП в размер на 113 млрд. евро и ръст на икономиката над 3%. По този показател Бълтгария е в топ 5 на ЕС и отдавна не е най-бедната страна в съюза по показател паритет на покупателната способност. По него изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва и това е добре да се знае", коментира Желязков. Той изтъкна като постижение през тази година повишената събираемост на приходите - с близо 10 млрд. лв. повече събрани приходи спрямо 2024 година. "Събрахме и над 1 млрд. лв. от тол такси, годината за БДЖ ще почне с нови мотриси - договорени от това правителство. Във всеки един от секторите има какво да се покаже", похвали се Желязков.

Като голямо постижение на кабинета вицепремиерът Томислав Дончев отчете предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост и ускоряването на плащанията по линия на парите от ЕС. "Ако си спомняте, в началото на годината поставяхме въпроса дали планът може да бъде спасен. Очевидно може. Получихме по него общо 4 млрд. лв. в две плащания при близо 3 години без каквито и да е било плащания", коментира Дончев. Той изтъкна и повишеното темпо на разплащания към крайните получатели: "Заварихме по ПВУ плащания в размер на 1.5 млрд. лв., в момента са на ниво 4.5 млрд. лв., а заедно с останалите фондове са разплатени общо 8 млрд. лв., което е рекорд", отчете Дончев. Той уточни, че правителството в оставка ще положи максимални усилия в оставащото време да не изостава подготовката за четвърто и пето плащане по плана за възстановяване, които ще се поискат до края на август, 2026 г.

КООРДИНАЦИЯ

В състава на координационния център за еврото ще участват заместник-министри на вътрешните работи, на транспорта и съобщенията и на финансите, както и ръководствата на ДАНС, КЗП, НАП, Агенция „Митници“, БАБХ и областните управители. Във връзка с въпроси, свързани с въвеждането на еврото, които са от областно или местно значение, е предвидено и създаването на областни координационни центрове към областните управители, в които ще участват кметовете на общините на територията на съответната област.