Серия от взривове удари полицията в Николаев и Днипро

Взрив рани седем служители на патрулната полиция на неработеща бензиностанция в Николаев, съобщи Националната полиция на Украйна.

Служителите на реда пристигнали на бензиностанцията за смяна и паркирали автомобилите си там, когато избухнал взрив. Всички седем полицаи са хоспитализирани. Според медицински източници състоянието им варира от средно тежко до тежко, като повечето са получили наранявания от осколки и взривната вълна.

Проверява се версията за терористичен акт, заяви президентът Володимир Зеленски. Причината това да се разследва като терористичен акт е, че нападателите вероятно са знаели кога и къде полицаите се събират за тази смяна. Първоначалните огледи на сапьорите показват, че взривът не е бил причинен от случаен инцидент с горивни материали, а по-скоро от предварително заложено взривно устройство или дистанционен управление. Това подсилва версията за планирана атака срещу органите на реда.

Районът остава отцепен. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поела разследването съвместно с полицията. Проверяват се записите от камерите за видеонаблюдение в радиус от няколко километра.

Изборът на неработеща бензиностанция като смяна на дежурните екипи е стандартна процедура за мобилните патрули с цел избягване на струпвания в официалните управления.

Малко след атентата в Николаев избухна втора експлозия – този път в Днипро. По данни на „РБК-Украина“, взривът е станал в стая на едно от районните полицейски управления в града, като сградата е претърпяла сериозни щети. Взривната вълна е избила прозорци в сградата, унищожени са мебели и компютърната техника. Повреден е и автомобил, паркиран в близост до сградата.

"Това не е съвпадение. Врагът целенасочено се опитва да убива украински полицаи, които ежедневно защитават хората и държавата", заяви шефът на Националната полиция на Украйна Иван Виговский.

Ден по-рано подобен терористичен акт бе извършен и в Лвов - бомба бе задействана при пристигането на полицаи след фалшив сигнал за обир на магазин. При атентата загина 23-годишна служителка на полицията, пострадаха са 25 души.

И в Москва:

Почти по същото време имаше имаше и взрив на полицейски автомобил в Москва. Руските медии съобщават, че край гара "Савеловски" в руската столица е избухнала полицейска кола, а на мястото на взрива е бил забелязан неизвестен, който е заснел взрива на видео, а след това е избягал.