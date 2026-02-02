Автомобилите на водород идват

След множество рестартирания и затваряния през последните 20 години, водородните автомобили (FCVs – FuelCellVehicles) най-накрая тръгват по пътищата, пише ekopower.ru. Водени от Toyota с нейния модел Mirai FCV, автомобилни производители заявиха, че добавят водородни

автомобили към своите модели, включително Hyundai Tucson FCV и Audi A7 h-tron.

Ето някои интересни факти за водорода и за автомобилите, задвижвани с горивни клетки.



Toyota започна работа върху технологията за горивни клетки преди около 20 години, едновременно с бензино-електрическия хибрид Prius. Toyota даде на своите инженери 36 месеца, за да пуснат концепцията Prius hybrid на пътя.

На горивните клетки им беше нужно много повече време

В средата на 90-те години някои експерти наричаха автомобилите с хибридно задвижване чисто научен експеримент и нищо повече. Същото се случва сега с FCV. Никой не очаква потребителите за една нощ да приемат FCV. На хибридния Prius му беше необходимо десетилетие. За тези 10 години бяха продадени само 1 милион хибрида. През следващите няколко години са продадени 7 милиона.

Автомобилните производители не позиционират FCV като заместител на хибриди, електромобили и дори обикновени бензинови двигатели. Това е допълнителен избор за тези, които искат да изберат „зелен“ начин на живот.

Водородът е най-разпространеният материал

в познатата ни Вселена. За съжаление е трудно да се намери в чист вид на Земята, но може да се получи от много източници, в това число вятър, слънчево излъчване и даже боклук. Станцията за зареждане с водород във Фаунтин Вали, Нюпорт Бийч, Калифорния, получава гориво от пречиствателни съоръжения в Ориндж Каунти, където водородът се произвежда чрез така наречения процес „три генерации“ - отпадъчните води се преобразуват в електричество, топлина и водород, преди пречистената вода да се насочи към Тихия океан.

Излишната слънчева и вятърна енергия, която обикновено просто не се използва,

може да се съхранява под формата на водородно гориво. Дания, например, има свръхпредлагане на вятърна енергия и тя с отворени обятия очаква масовото навлизане на FCV на нейния пазар.

Технологиите за улавяне на въглеродния диоксид, който се отделя при производството на водород, са в процес на разработка.

Във втечнен вид водородът има висока плътност и лесно се транспортира.

1 килограм водород е еквивалентен на 1 галон бензин, но

калоричността на водорода е в пъти по-висока от тази на бензина

Само 5 килограма водород ще осигурят на пълноразмерен седан енергия за 500 километра, което е два пъти повече от същия обем бензин.

Водородните горивни клетки вече се използват като стационарни генератори, замествайки батерии и дизелови генератори. Toyota Mirai ще може да захранва с енергия цяла къща за една седмица с помощта на 5 килограма водород, който се намира в нейните двойни резервоари.



Реакцията между водород и кислород, освен електричество, произвежда вода. Тази вода се отделя като пара от изпускателната тръба. Можете също така да източите водата с помощта на превключвателя преди да паркирате, за да предотвратите замръзване на системата през зимата.

Компютърната програма Street се използва за определяне на

оптималния брой зареждащи станции с водород

За снабдяване на крайбрежието на залива на Сан Франциско, Силиконовата долина, Лос Анджелис, окръзите Ориндж и Сан Диего - с

разчет, че собствениците ще шофират максимум 6 минути до зареждаща станция - са необходими само 68 станции. Не е необходимо те да бъдат строени на всеки ъгъл, както е в случая с горивата, получени от петрол.

Към момента в Калифорния има 10 активни работещи зареждащи станции. Бюджетът вече е одобрен и до 2016 г. в щата трябва да бъдат построени 100 водородни зареждащи станции.

Останалият свят също чака автомобили с водород:

Германия ще построи 100 зареждащи станции до 2020 г., Япония амбициозно е

обещала стотина до 2016 г., а Великобритания, която в момента има 15, разчита да

отвори 65 станции до 2020 г. Корея е планирала да отвори 160 зареждащи станции

до 2020 г. Дания възнамерява да построи още 15 станции до 2020 г. и да използва

излишната вятърна енергия за получаване на водород.

Очаква се цената на горивото да бъде 10 долара за килограм на пазара в САЩ, а ако се вземе два пъти по-голям пробег за единица гориво, то ще се получи еквивалентна стойност 5 долара за галон.

Средният експлоатационен живот на една горивна клетка е около 250 000 километра.

Водородните резервоари, които използва Toyota, са непробиваеми за куршуми. Те са изтъкани от ултраздрави влакна на станове, подобни на тези, произвеждани от Toyota Corp през 1926 г. В изцяло запълнен резервоар са произведени изстрели от едрокалибрено оръжие, за да се изследва неговата издръжливост. И само куршум от 50-ти калибър успява да пробие резервоара, и то след като попада в едно и също място

два пъти. За този тест Toyota наема двама бивши военни снайперисти.

Краш тестовете разкриват, че резервоарът е по-непробиваем от стоманената конструкция, която го обгражда.