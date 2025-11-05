Медия без
Български служител на ЕС е тежко ранен в Косово

05 Ноем. 2025
Пострадалият е настанен в лечебно заведение в Прищина, като състоянието му към момента е стабилно.
БГНЕС
Пострадалият е настанен в лечебно заведение в Прищина, като състоянието му към момента е стабилно.

Български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз, е бил тежко ранен в град Джакова, Република Косово, съобщи министерството на външните работи. 

Не се съобщава никаква уточняваща информация за естеството на тежкия инцидент.

Българското посолство в Прищина само допълва, че пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.

Знае се, че е образувано досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

