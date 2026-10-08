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Руска авиобомба уби 33-ма души в два автобуса в Краматорск

Ранените са 18

Днес, 13:51
Изгорелият автобус в Краматорск
Изгорелият автобус в Краматорск

33 души загинаха в Краматорск, а други 18 са ранени.

Руските войски са пуснали авиационна бомба върху спирка на обществения транспорт в Краматорск, Донецка област. При удара е бил засегнат автобус с пътници, който е изгорял напълно. Спасителните служби съобщават, че е възникнал пожар и в друг автобус.

Вследствие на атаката общественият транспорт в Краматорск и съседния град Славянск е спрян, съобщи ръководителят на областната администрация Вадим Филашкин.

„Руснаците целенасочено нанасят удари по цивилни граждани. За тях автобус с пътници е привлекателна мишена, именно защото с един удар могат да убият възможно най-много хора“, заяви ръководителят на областната администрация.

Краматорск редовно е подлаган на руски удари. На 30 септември светофарите в града са били изключени. По улиците се движат много малко автомобили, които периодично са преследвани от руски дронове.

При тези условия автомобилите не бива да спират, а малкият им брой позволява на шофьорите сами да определят кой да премине пръв през кръстовищата.

Общественият транспорт е преустановил работа в покрайнините на града — в селищата Красногорка, Ивановка, Красноторка и Беленкая.

В самия Краматорск автобусите досега продължавали да се движат, но маршрутите им са били променяни ежедневно.

„Стана невъзможно да се работи. Известно време все още се движехме, защото пътническите автобуси не бяха атакувани, но сега…

Бомбата е паднала върху спирката на улица „Юбилейна“, близо до поликлиниката и стоматологията. Хората са стояли на спирката, други са пътували по свои задачи, към лекарите или обратно от прегледи. Шофьорът на автобуса също е загинал.“ Това разказва пред „Новая газета Европа“ източник от градското управление на трамвайния и тролейбусния транспорт.

Събеседникът допълва, че това е вторият подобен смъртен случай само за една седмица.

По-рано друг автобусен шофьор е бил ранен в главата от осколка по време на движение по маршрута си вследствие на атака с дрон.

Той е бил транспортиран до Павлоград, където е претърпял операция. Още по пътя обаче мъжът е изпаднал в кома и е починал след операцията. „Този понеделник той трябваше да напусне работа. Транспортните връзки постепенно умират. Новите автобуси вече са евакуирани от града.

Останали са само старите автобуси, които все още се движат, и най-упоритите шофьори. Всичко е много трудно“, допълва източникът на „Новая газета Европа“.

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Ключови думи:

Краматорск, руски удар

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