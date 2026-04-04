Петима загинаха при руски удар на пазар в Украйна

Руските войски са нанесли удар по град Никопол в Днепропетровска област, в резултат на което са загинали петима души, а още 19 са ранени. Това съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът нанесе удар с FPV-дронове. Възникна пожар. Унищожени са търговски павилиони и магазин. Загинаха петима души - 3 жени и двама мъже“, написа той в своя Telegram канал.

Сред ранените има и 14-годишно момиче, което е хоспитализирано в тежко състояние, отбеляза той.

През нощта на 4 април Русия е нанесла удар и по град Суми: безпилотен апарат е поразил 13-ия етаж на 16-етажна жилищна сграда в центъра на града. Пострадали са 11 души, включително едно дете, съобщават местните власти.