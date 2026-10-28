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Дебатът Йотова - Гюров е днес

29 Окт. 2026Обновена
БГНЕС

Върхът на всяка една предизборна кампания е днес - дебат между основните претенденти. Българите ще могат да го проследят по БНТ от 21 часа. "Рефер" между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров ще е водещата Поли Златарева.

Дебатът ще се предава на живо по БНТ 1, БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, във "Фейсбук" страницата и YouTube канала на медията. От телевизията уверяват, че дискусията ще обхване "важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите".

Разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров от първия тур е 42 719 действителни гласа, в полза на Йотова. Балотажът, който се очертава като едно от най-интересните събития в българската политика през последните години, е в неделя.

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