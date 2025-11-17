Спортът по телевизията - 19 ноември

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Монако"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Мемфис Гризлис"
Нова спорт
10:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Сталион Лагуна" - "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Хо Ши Мин"
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №3
Евроспорт 1
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг, Шон Мърфи - Зияд ал Кабани
17:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг, Дин Дзюнхуей - Айман ал Амри
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг, Рони О`Съливан - Шон Мърфи / Зияд ал Кабани
22:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг, Джон Хигинс - Дин Дзюнхуей / Айман ал Амри
Макс спорт 1
19:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Нефтохимик" - "Шеноа" (Женева)
Макс спорт 4
20:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Слован" (Братислава) - "Берое"
Макс спорт 3
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Левски София"