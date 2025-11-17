Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 19 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Монако"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Мемфис Гризлис"

Нова спорт

10:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Сталион Лагуна" - "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Хо Ши Мин"
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №3

Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг, Шон Мърфи - Зияд ал Кабани
17:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг, Дин Дзюнхуей - Айман ал Амри
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг, Рони О`Съливан - Шон Мърфи / Зияд ал Кабани
22:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг, Джон Хигинс - Дин Дзюнхуей / Айман ал Амри

Макс спорт 1

19:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Нефтохимик" - "Шеноа" (Женева)

Макс спорт 4

20:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Слован" (Братислава) - "Берое"

Макс спорт 3

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Левски София"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън