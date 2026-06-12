Данни от Pokémon Go може да помагат на дронове във военни зони

Модел с изкуствен интелект, обучен върху данни, събирани от потребители на играта Pokémon Go, потенциално може да помага на дронове да намерят местоположението си във военни зони.

Играта с добавена реалност Pokémon Go позволява на играчите да "хващат" покемони, като използват камерите на мобилните си телефони. През 2018 г. компанията съобщи за над 800 милиона тегления на играта по целия свят. Актуализация от 2021 г. въведе Pokéstops, която дава на играчите онлайн награди за сканиране на реални местоположения с помощта на смартфон.

Създателите на Pokémon Niantic в партньорство с Nintendo събираха данни за местоположението на потребителите, преди Niantic да продаде своето гейминг подразделение през 2025 г. Данните са използвани за обучение на моделите с изкуствен интелект на компанията да разпознават и интерпретират пространства във физическия свят. След репортаж на DroneXL тази седмица, компанията Niantic е потвърдила партньорство с Vantor, които са специализирани в софтуер за пространствено откриване на дронове, включително такива, които се използват от военните. Споразумението е предназначено към технология за навигиране и координиране на дроновете в райони, където няма GPS.

И двете компании заявиха пред Guardian Australia, че наземни сканирания от играта не са били предоставени на Vantor като част от партньорството, но сканиранията от Pokémon Go са били използвани за обучение на базовите модели на Niantic. "AR сканиранията, събрани чрез Pokémon Go, бяха доброволно изпратени от играчи и бяха предмет на приложимите общи условия и политика за поверителност по това време", каза говорителя на Niantic.