Новият руски самолет няма да лети при много горещо или студено време

Най-новият руски пътнически самолет Ил 114-300, който ще замени остарелите съветски и чужди машини по регионалните маршрути, е готов за експлоатация, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия "Росавиация". Той обаче идва с някои "особености" - няма да лети при температури, по-ниски от -9 и по-високи от +25 градуса по Целзий. Отделно има ограничения за използването му при гръмотевични бури, обледеняване, силна слана и дори дъжд, съобщават руските медии.

Управляващият директор на авиостроителната корпорация "Ил" Даниил Бренерман заявя, че тестването на Ил 114-300 ще продължи и след получаване на основния сертификат и е възможно неговите характеристики да се подобрят.

"Сертификатът изисква сериозни изпитания и то в конкретни условия. За да се разреши експлоатация при низки температури например, трябва да се изпита самолетът при такива - примерно в Якутия през зимата", обяснява главният редактор на Avia.ru Роман Гусаров пред Business FM. Освен това бордовите системи за защита от мълнии и обледеняване трябва също да минат дълги проверки във въздуха. Тепърва ще се тестват и спирачните механизми във вода или на сняг.

Why Russian Pilots Are Concerned About The IL-114-300 Russia’s IL-114-300 regional turboprop is now approaching certification and could soon become one of the most important civilian aircraft programs in modern ... Why Russian Pilots Are Concerned About The IL-114-300 Russia’s IL-114-300 regional turboprop is now approaching certification and could soon become one of the most important civilian aircraft programs in modern ...

Ил 114-300 е предназначен за превоз на над 600 пътници на дистанции от 1000 до 2000 км. Самолетът се разработва от 2015 г. като основна модификация на Ил, в която двигателите и витлата са заменени с произведени в Русия. Основният клиент е авиокомпанията Aurora в Далечния изток, която очаква реалната експлоатация на самолета да започне до 2028 г.